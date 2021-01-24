|
Павловский: «Защитили Навального от повторной попытки убийства»
Источник материала: UDF
Казань, 23 января 2021 года. Фото: Reuters
— Навального надо было защитить от повторной попытки убийства. И в этом смысле это сработало. Его сейчас стало очень опасно трогать, —
Как считает политолог, эти акции были особенными из-за неожиданного массового выхода людей во всех городах России:
— Это было не так, как во время Болотной площади, когда вышли только Москва и Петербург, а остальные молчали. И эта всеобщая мобилизация складывается из двух обстоятельств – возвращения Навального и выпуска его фильма.
Он также обратил внимание, что, по некоторым данным, 30% граждан вышли на протесты впервые:
— Если дойдет до 50% — это будет серьезный перелом. И сейчас те, кто разослал по регионам план работы – там в штабе несомненно хватаются за голову, потому что они подняли страну и теперь должны объяснить Путину, зачем они это сделали.
При этом Павловский подчеркнул, что «не надо ждать, что это станет началом либерализации или перестройки»:
— Это определенный структурированный аппаратный хаос, и кто-то здесь выигрывает, а кто-то проигрывает. И Путин может сейчас решать до некоторой степени, кто виноват.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эти акции были особенными из-за неожиданного массового выхода людей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)