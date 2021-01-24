Источник материала: UDF



Казань, 23 января 2021 года. Фото: Reuters

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Павловский: «Защитили Навального от повторной попытки убийства» Эти акции были особенными из-за неожиданного массового выхода людей.

— Навального надо было защитить от повторной попытки убийства. И в этом смысле это сработало. Его сейчас стало очень опасно трогать, —в эфире Эха Москвы. — Теперь это хорошо видно. А остальные вопросы – будет ли ему легче проводить свои политические мероприятия, будет ли легче его движению – это уже следующее.Как считает политолог, эти акции были особенными из-за неожиданного массового выхода людей во всех городах России:— Это было не так, как во время Болотной площади, когда вышли только Москва и Петербург, а остальные молчали. И эта всеобщая мобилизация складывается из двух обстоятельств – возвращения Навального и выпуска его фильма.Он также обратил внимание, что, по некоторым данным, 30% граждан вышли на протесты впервые:— Если дойдет до 50% — это будет серьезный перелом. И сейчас те, кто разослал по регионам план работы – там в штабе несомненно хватаются за голову, потому что они подняли страну и теперь должны объяснить Путину, зачем они это сделали.При этом Павловский подчеркнул, что «не надо ждать, что это станет началом либерализации или перестройки»:— Это определенный структурированный аппаратный хаос, и кто-то здесь выигрывает, а кто-то проигрывает. И Путин может сейчас решать до некоторой степени, кто виноват.