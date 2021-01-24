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Параллели: «Это ж надо так постараться прожить жизнь, чтобы стать ходячим позором в собственной стране»
Источник материала: UDF
Московская Пушкинская 23 января. Фото: EPA
Нет, это не про Беларусь и БТ, а Россию и НТВ.
– Съемочная группа НТВ снимает акцию на Пушкинской. Без бейджиков, без символики со своими логотипами, анонимно, –
Это ж надо так постараться прожить жизнь, чтобы стать ходячим позором в своей собственной стране.
В субботу прошли акции поддержки: в Беларуси – всех политзаключенных, в России – Алексея Навального. Байнет весь день внимательно следил за событиями в стране-соседке, проводя параллели. Поскольку очень много из того беспредела, что творили российские силовики и пропагандисты, у нас уже проходили.
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Параллели: «Это ж надо так постараться прожить жизнь, чтобы стать ходячим позором в собственной стране»
Побить не побьют, но позора не оберешься.
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