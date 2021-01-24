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Московская Пушкинская 23 января. Фото: EPA

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Параллели: «Это ж надо так постараться прожить жизнь, чтобы стать ходячим позором в собственной стране» Побить не побьют, но позора не оберешься.

– Съемочная группа НТВ снимает акцию на Пушкинской. Без бейджиков, без символики со своими логотипами, анонимно, –известный обозреватель. – Понимают, что если в толпе узнают, кто это – будет неприятно. Побить не побьют, но позора не оберешься.Это ж надо так постараться прожить жизнь, чтобы стать ходячим позором в своей собственной стране.В субботу прошли акции поддержки: в Беларуси – всех политзаключенных, в России – Алексея Навального. Байнет весь день внимательно следил за событиями в стране-соседке, проводя параллели. Поскольку очень много из того беспредела, что творили российские силовики и пропагандисты, у нас уже проходили.