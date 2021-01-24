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Параллели: «Это ж надо так постараться прожить жизнь, чтобы стать ходячим позором в собственной стране»

24.01.2021 08:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Параллели: «Это ж надо так постараться прожить жизнь, чтобы стать ходячим позором в собственной стране»
Московская Пушкинская 23 января. Фото: EPA
Параллели: «Это ж надо так постараться прожить жизнь, чтобы стать ходячим позором в собственной стране»
Нет, это не про Беларусь и БТ, а Россию и НТВ.

– Съемочная группа НТВ снимает акцию на Пушкинской. Без бейджиков, без символики со своими логотипами, анонимно, – пишет известный обозреватель Игорь Яковенко. – Понимают, что если в толпе узнают, кто это – будет неприятно. Побить не побьют, но позора не оберешься.

Это ж надо так постараться прожить жизнь, чтобы стать ходячим позором в своей собственной стране.

В субботу прошли акции поддержки: в Беларуси – всех политзаключенных, в России – Алексея Навального. Байнет весь день внимательно следил за событиями в стране-соседке, проводя параллели. Поскольку очень много из того беспредела, что творили российские силовики и пропагандисты, у нас уже проходили.
 
 
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