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«Отдавайте предпочтение мойщикам окон и дворникам». Советы из 19 века для женщин, которые хотят замуж

24.01.2021 08:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В музее Понтиприда в Уэльсе есть необычный экспонат: брошюра, написанная суфражисткой, в которой она рассказывает женщинам, как выйти замуж. Делимся самыми интересными цитатами, которые вас позабавят.

Еще в конце 19 века у женщин практически не было никаких прав. Они не имели права работать, голосовать, получать образование и подавать на развод. Все изменилось с появлением суфражисток: женщин, которые стали бороться за женские права. Одна из них составила любопытный свод советов о том, как женщине выйти замуж. Кажется, через сто лет эти советы не утратили своей актуальности.


Фото: womenation.org

Советы для юных леди, задумывающихся о замужестве

  1. Лучше всего вообще не выходить замуж.
  2. Но если уж пришлось, то старайтесь не связываться с красивыми, хамоватыми и бабниками, а также с ярыми фанатами футбола.
  3. Ищите себе покорного и крепкого мужчину. Отдавайте предпочтение мойщикам окон или дворникам.
  4. Почти все мужчины трусы, грубияны, лентяи, эгоисты, пьяницы, неумехи, к тому же еще и легкомысленные.
  5. А есть и похуже.
  6. Хотите, чтобы ваш мужчина был счастлив? Накормите его.
  7. То же самое относится и к собакам.
  8. Как вы поняли, не стоит выходить замуж. Оно того не стоит.

 
 
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