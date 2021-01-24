«Отдавайте предпочтение мойщикам окон и дворникам». Советы из 19 века для женщин, которые хотят замуж

Источник материала: Tut.by

В музее Понтиприда в Уэльсе есть необычный экспонат: брошюра, написанная суфражисткой, в которой она рассказывает женщинам, как выйти замуж. Делимся самыми интересными цитатами, которые вас позабавят.

Еще в конце 19 века у женщин практически не было никаких прав. Они не имели права работать, голосовать, получать образование и подавать на развод. Все изменилось с появлением суфражисток: женщин, которые стали бороться за женские права. Одна из них составила любопытный свод советов о том, как женщине выйти замуж. Кажется, через сто лет эти советы не утратили своей актуальности.



Фото: womenation.org

Советы для юных леди, задумывающихся о замужестве

Лучше всего вообще не выходить замуж. Но если уж пришлось, то старайтесь не связываться с красивыми, хамоватыми и бабниками, а также с ярыми фанатами футбола. Ищите себе покорного и крепкого мужчину. Отдавайте предпочтение мойщикам окон или дворникам. Почти все мужчины трусы, грубияны, лентяи, эгоисты, пьяницы, неумехи, к тому же еще и легкомысленные. А есть и похуже. Хотите, чтобы ваш мужчина был счастлив? Накормите его. То же самое относится и к собакам. Как вы поняли, не стоит выходить замуж. Оно того не стоит.