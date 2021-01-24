В 80 лет стать бизнес-леди. Рассказываем о дамах прошлого, которые заткнут за пояс нынешних героев Forbes

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На протяжении долгого времени главным делом замужней женщины была забота о семье, а незамужней — подготовка к замужеству. Предпринимательство не входило в традиционный круг женских занятий, хотя деловых женщин было немало. Например, в средневековом Лондоне женщина могла вести собственный бизнес, не советуясь с мужем, рассказывает почетный профессор оксфордского Somerville College Кэролайн Барроу. Впрочем, отмечает она, наибольшие возможности открывались вдовам.

Женщины повсеместно брали на себя управление бизнесом покойных мужей: для одних это была долгожданная свобода, для других — вынужденный шаг, вызванный необходимостью в одиночку содержать детей.

Экономист Николя Антом и историк бизнеса Полетт Робик из Университета Нанта в своей работе, посвященной роли женщин в истории французского предпринимательства, приводят целый перечень имен, показывая, что уже с XVII века женщины, возглавляющие семейные предприятия, играют важную роль в экономике — иногда целых регионов.

Forbes Women собрали истории разных героинь , которые стали предпринимательницами, овдовев.

Маргарита де Вендель





Маргарита д’Озен родилась в 1718 году, в 1739 году вышла замуж за Шарля де Венделя, промышленника из Аянжа, который, получив в наследство от отца пять кузниц и 700 тысяч ливров, к концу жизни увеличил состояние вчетверо.

После смерти Шарля в 1784 году кузницы должны были перейти к его старшему сыну Игнасу, но тот строил собственный бизнес (фабрику в Лё-Крёзо, почти в 300 км от родного города). За дело пришлось взяться 66-летней Маргарите.

К тому времени семейное дело переживало не лучшие времена, прибыль падала. В 1788 году Маргарита направила военному министру жалобу с длинным перечнем недостач: «Кованые ядра стоят 328 ливров за единицу веса, а платят за них только 300 ливров. Мортирные лафеты стоят по 205 ливров, а платят за них 200 ливров». После бесчисленных напоминаний она наконец добилась повышения закупочных цен на 10%.

Революцию Маргарита встретила с воодушевлением: она ждала реформ, в частности — устранения препятствий для внутренней торговли. Однако закон 1790 года, отменивший сеньориальные права, в том числе на заготовку леса, создал дефицит древесины и, как следствие, угля. На переоборудование печей под каменный уголь не хватало средств, и Маргарите не оставалось ничего другого, кроме как выбивать для своей компании льготы и субсидии. В ее 72 года это было довольно изнурительное занятие, к тому же после того, как ее сын эмигрировал в Германию, она казалась чиновникам неблагонадежной. Впрочем, армии все еще были нужны боеприпасы.

В начале 1792 года Маргарита получила срочный заказ: 850 ядер, 84 крупнокалиберных снаряда и 4800 железных пуль нужно было поставить в течение 24 часов. Все эти 24 часа Маргарита провела в цехах вместе со своими рабочими, наблюдая за отливкой. А через несколько месяцев, когда в Аянже закончился хлеб, она собрала небольшой отряд и отправилась в соседний Брие, где захватила партию муки и раздала ее своим людям.

Несмотря на уважение рабочих и заказы от армии, положение Маргариты становилось все более шатким. В 1793 году был казнен внук Маргариты (он был заметной фигурой среди роялистов), ее кузницы были национализированы, а сама она оказалась в тюрьме. От гильотины ее спас возраст — 74 года — и медицинская справка о слабоумии. Выйдя на свободу через несколько месяцев, Маргарита узнала, что ей назначен штраф 589 тысяч франков, ее кузницы разграблены, а старший сын покончил с собой в эмиграции.

Маргарита еще пыталась спасти свою компанию, но тщетно: в 1799 году кузницы были проданы с аукциона, а их бывшая владелица получила скромную пенсию и пару комнат в когда-то принадлежавшем ей замке. От голода ее спасли рабочие, которые почти каждый день привозили своей бывшей работодательнице зерно. Позже она перебралась в Мец, где и умерла на 85-м году жизни в крошечной квартирке на улице Военных тюрем.

Несмотря на, казалось бы, бесславный конец, Маргарита, сохранившая семейное предприятие во время всеобщего хаоса, вошла в историю предпринимательства как Мадам д’Аянж, а в родном городе ее прозвали Железной Дамой.

Ивонн-Эдмон Фуанан





Ивонн-Эдмон Фуанан брала семейный бизнес в свои руки дважды. В первый раз — в 1914 году, когда ее муж ушел на войну. Ивонн, которой тогда было 22 года, стала Maître de forges — главой металлургического завода в Шарлевиль-Мезьере. Когда муж Ивонн вернулся, она уступила ему бразды правления, но заняла пост коммерческого директора.

В 1928-м Ивонн овдовела. Она переименовала компанию в Savarin et Veuve Foinant и управляла ею до 1972 года. В 1930-х продукция ее завода — гаечные ключи — продавалась по всей Европе. Ивонн не довольствовалась ролью единственной женщины в мужском бизнесе, она окружила себя женщинами, которые занимали в ее компании самые разные должности, от управляющих магазинами до инженеров конструкторского бюро.

Помимо собственно бизнеса, Ивонн занималась общественной деятельностью. В 1938 году она вошла в Национальный совет французских работодателей, в 1941 году стала вице-президентом Синдиката производителей ручного инструмента, а в 1946 году — членом Парижской торгово-промышленной палаты.

Тогда же Ивонн Фуанан основала организацию «Женщины — руководители компаний» (Femmes Chefs d’Entreprises, позже организация стала международной), которая продвигает экономическое равенство между мужчинами и женщинами и развивает профессиональную взаимопомощь и нетворкинг.

Она отмечала, что предпринимательницы сталкиваются с предубеждением не только со стороны мужчин, но и со стороны других женщин, не верящих в собственные силы. Организация должна была создать для женщин в бизнесе среду, в которой они могли бы найти поддержку. В 1956 году, после открытия канадского отделения, организация стала международной. Сегодня в ней состоят предпринимательницы из более чем 60 стран мира.

В 1979 году в возрасте 78 лет Ивонн-Эдмон Фуанан отошла от дел. Она умерла в 1990 году и похоронена на кладбище Пер-Лашез.

Кэте Альман





Катарина Браун (близкие называли ее Кэте) родилась в 1890 году в семье председателя судебной коллегии Кельна. После школы она выучилась на садовника, в 1914 году вышла замуж за Юлиуса Альмана — наследника семьи датско-немецких промышленников.

После Первой мировой войны Юлиус занял пост управляющего металлургического завода Carlshütte в Бюдельсдорфе. За следующие 10 лет он восстановил клиентскую базу, потерянную за время войны, нарастил производство и расширил компанию, но в 1931 году скоропостижно умер от рака. Согласно последней воле Альмана, управление компанией перешло в руки Кэте.

Женщина на посту управляющего директора — нонсенс для Германии 1930-х. Но это не был «подарок жене»: кандидатуру Кэте поддержали члены наблюдательного совета компании. Она возглавила Carlshütte в момент политического (Веймарская республика доживала последние годы) и финансового кризиса. В 1937 году она преобразовала акционерное общество в коммандитное товарищество, сделав его более привлекательным для кредиторов.

Вторая мировая — мрачная страница в истории компании: из 3500 сотрудников 1000 были остарбайтерами. В конце войны завод закрылся, а затем возобновил работу с 300 сотрудниками. К 1957 году их было уже 2500 человек. Кэте Альман постоянно расширяла ассортимент: к чугунным ваннам, которые Carlshütte производил до войны, добавилась бытовая техника, керамические и эмалированные изделия. В начале 1950-х в отдельные бизнесы выделилось экспедиторское агентство и судоходная компания.

Кэте состояла в европейской организации «Женщины — руководители международных компаний», основанной Ивонн-Эдмон Фуанан, а в 1954 году основала Ассоциацию немецких деловых женщин и стала ее первым президентом. В 1960-м Кэте Альман была награждена высшей государственной наградой — крестом «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия». На свое 70-летие она сделала себе подарок — основала в родном Бюдельсдорфе Музей художественного чугунного литья.

Уже после смерти Кэте (она скончалась в 1963 году) компания Ahlmann-Carlshütte дважды переживала банкротство и в 1997 году была закрыта. Однако по-прежнему существует основанная ею организация VdU — сегодня в ней состоят 1800 компаний, возглавляемых женщинами, с суммарным оборотом 85 млрд евро. В 2001 году при участии VdU был основан Фонд Кэте Альман, который реализует социальные и образовательные программы, а также программу женского наставничества.