Историческое здание в Пинске продали за полмиллиона рублей

Источник материала: Tut.by

Пустовавшее здание начала XX века на улице Ленина в Пинске продали на электронных торгах, пишет «Медиа-Полесье» .





Торги прошли 22 января. Победитель приобрел объект историко-культурного наследия за 533 тысячи рублей.

В здании предполагается размещение офисов, магазинов, объектов бытового обслуживания и общественного питания.

Здание на улице Ленина, 27 было построено в начале ХХ века. В нем размещались гостиница, магазин письменных приборов и бумаги Стефана Беднарского, офис Пинского отделения Польского краеведческого товарищества и туристическая организация «Орбис».

С 5 апреля 1936 года и до 1996 года в здании находился городской музей, с 1999 года работал Бресткий филиал РНИП «Институт радиологии».