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Историческое здание в Пинске продали за полмиллиона рублей
Источник материала: Tut.by
Пустовавшее здание начала XX века на улице Ленина в Пинске продали на электронных торгах, пишет
Торги прошли 22 января. Победитель приобрел объект историко-культурного наследия за 533 тысячи рублей.
В здании предполагается размещение офисов, магазинов, объектов бытового обслуживания и общественного питания.
Здание на улице Ленина, 27 было построено в начале ХХ века. В нем размещались гостиница, магазин письменных приборов и бумаги Стефана Беднарского, офис Пинского отделения Польского краеведческого товарищества и туристическая организация «Орбис».
С 5 апреля 1936 года и до 1996 года в здании находился городской музей, с 1999 года работал Бресткий филиал РНИП «Институт радиологии».
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Ранее в здании размещалась гостиница, магазин письменных приборов и бумаги Стефана Беднарског.
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