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Латушко о протестах в Беларуси и РФ: мы вместе боремся за права, которые у нас украла власть, оторвавшаяся от реальности

24.01.2021 09:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Российская власть не ответила на просьбы прокомментировать события в Беларуси и аудиозапись с угрозами в адрес демонстрантов, заявил член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса, руководитель Национального антикризисного управления, бывший дипломат Павел Латушко, комментируя субботние массовые акции протеста в РФ.

Латушко о протестах в Беларуси и РФ: мы вместе боремся за права, которые у нас украла власть, оторвавшаяся от реальности

«Мы выражаем солидарность с российским народом, который так же, как и белорусский, мирно борется за свои права. Мы уже видим — и это очень важно, что эта солидарность взаимна. Сейчас на улицах городов России звучат лозунги «Жыве Беларусь!» и «Беларусь, мы с тобой!». А на улицах белорусских городов поддерживают [арестованного лидера российской оппозиции Алексея] Навального и россиян. Так происходит, потому что у наших протестов есть общее: власть, которая оторвалась от реальности. Это настоящая интеграция снизу», — заявил Латушко.

По его словам, много раз и КС, и НАУ обращались к руководству России, чтобы оно дало оценку событий, которые происходят в Беларуси, чтобы российская власть четко проговорила, как она относится к тому, что в Беларуси задерживают десятки тысяч мирных людей, а уголовные дела по фактам убийств и насилия никто не расследует.

«Мы отправляли аудиозапись с высказываниями Карпенкова, который призывал стрелять в мирных демонстрантов на поражение и строить для них лагеря. Но мы так и не получили ни одного ответа на эти запросы», — сказал политик.

«Мы все находимся в очень важном историческом моменте, когда происходит борьба за базовые права: высказывать свое мнение, влиять на важные решения в стране, влиять на власть и выбирать ее, — считает Латушко. — По кадрам из России мы видим, что люди там так же, как и в Беларуси, выходят на мирный протест. Все это мотивирует белорусов и россиян быть солидарными и быть вместе в борьбе за права, которые у нас украли».

По мнению главы НАУ, российские власти сейчас будут сконцентрированы на своих проблемах, «которые будут только нарастать», а белорусы «должны еще раз понять», что всё в их руках. «Хватит смотреть на Запад или Восток. Решать проблемы белорусов должны сами белорусы», — призвал Латушко.

 
 
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Российская власть не ответила на просьбы прокомментировать события в Беларуси и аудиозапись с угрозами в адрес демонстрантов, заявил член президиума...
 
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