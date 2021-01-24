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Футболистов БАТЭ не пустили за границу

24.01.2021 09:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Футболистов борисовского БАТЭ оставили без первого в это межсезонье зарубежного сбора. Это следует из ответа замминистра спорта Александра Барули.

Футболистов БАТЭ не пустили за границу
Фото из архива ФК БАТЭ носит иллюстративный характер

Как сказано в письме, опубликованном на сайте «Трубуны», чиновник считает, что созданная в стране инфраструктура футбола «позволяют осуществлять организацию учебно-тренировочного процесса непрерывно, круглогодично, в том числе и в зимний период».

Футболистов БАТЭ не пустили за границу
 
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Футболистов борисовского БАТЭ оставили без первого в это межсезонье зарубежного сбора. Это следует из ответа замминистра спорта Александра Барули.
 
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