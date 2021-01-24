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Футболистов БАТЭ не пустили за границу
Источник материала: Навiны
Футболистов борисовского БАТЭ оставили без первого в это межсезонье зарубежного сбора. Это следует из ответа замминистра спорта Александра Барули.
Как сказано в письме,
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Футболистов борисовского БАТЭ оставили без первого в это межсезонье зарубежного сбора. Это следует из ответа замминистра спорта Александра Барули.
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