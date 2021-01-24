Футболистов БАТЭ не пустили за границу

Футболистов борисовского БАТЭ оставили без первого в это межсезонье зарубежного сбора. Это следует из ответа замминистра спорта Александра Барули.



Фото из архива ФК БАТЭ носит иллюстративный характер

Как сказано в письме, опубликованном на сайте «Трубуны», чиновник считает, что созданная в стране инфраструктура футбола «позволяют осуществлять организацию учебно-тренировочного процесса непрерывно, круглогодично, в том числе и в зимний период».



