«Даже те, кто работает, по ночам заливают лед». Энтузиасты проводят хоккейный турнир в небольшом городе (видео)

Источник материала: Onliner Ошмяны — городок на почти 17 тысяч человек. Он находится чуть ли не втрое ближе к Вильнюсу, чем к Минску. Больше всего райцентр известен своим мясокомбинатом, но, оказывается, это практически неофициальная столица хоккея в Беларуси. Здесь зимний вид спорта популярен еще с 1970-х годов. Местные гоняли шайбу на здешних озерах и реке, делали хоккейные щитки из футбольной экипировки и надевали налокотники на колени — с обмундированием в те годы было непросто. Отмены чемпионатов ошмянцам не страшны: люди на добровольных началах и без помощи чиновников устраивают хоккейные турниры, сами чистят лед и покупают награды для спортсменов-любителей. Эта история о том, как в небольшом городе люди самоорганизуются благодаря любви к спорту.

В январский выходной на хоккейной площадке в Ошмянах собрались три любительские команды — минские «Айрон» и «Варяг», а также местная — «Ошмяны». Коробка на открытом воздухе, горячий чай, шарики и семьи — такая ламповая атмосфера создалась здесь в этот уик-энд. Именно эта «Winter Classic по-ошмянски» проводится в городе в третий раз, раньше местные хоккеисты участвовали в «Золотой шайбе» и других соревнованиях.









Как все началось? Минчане с ошмянскими корнями просто сидели в бане и сказали: «А поедем поиграем?» И понеслась.

— В Ошмянах хоккей был всегда. Я живу здесь с 1971 года и помню, что люди играли. Этого микрорайона еще не было — одни колхозные поля. Здесь течет речка — на ней и играли. И на небольшом озере, куда обычно водили коров на водопой, люди играли зимой, сколько я себя помню. Это всегда держалось на любителях, потом проводилась «Золотая шайба», а в последние годы возникли проблемы, — говорит Александр, один из организаторов местного турнира.

Оба его сына играют за минский «Айрон», старший живет в Минске, а младший — в Ошмянах. С тех пор как ребята попали в команду, и начались турниры на открытом воздухе в райцентре.

— Да, они обычно играют на «Минск-Арене» и «Чижовка-Арене», но здесь для них есть возможность вспомнить детство, лед и коробку на открытом воздухе — для этого и проводится турнир, — рассказывает он.































Морозы спали, держать открытый лед в нормальном состоянии проблематично. Поэтому местные жители дежурили и сменяли друг друга по ночам, чтобы заливать лед из шланга и чистить его лопатами. Несмотря на это, Александр говорит, что организовать турнир достаточно легко, потому что всегда есть любители хоккея.

— Проблема одна — словить погоду. Все остальное, поверьте, не так важно. Даже те, кто работает, по очереди по ночам заливают лед. Двое-трое суток на площадку нельзя было никого пускать, чтобы сохранить лед. Взрослые мужики дежурили по часу, по полчаса — кто сколько мог. Главное, чтобы было желание, потому что никто помощи не ждет: ни от райисполкомов, ни от кого, — рассуждает местный житель.

Этой площадке много лет — ее построили еще в 1980-х. С помощью ЖКХ люди ремонтируют борты и освещение. Но дополнительные фонари хоккеисты покупали сами.

— У нас олимпийские виды спорта не особо поддерживаются государством, а что мы хотим от дворового хоккея? — задается вопросом Александр. — У минчан и ошмянцев есть желание — это главное, поэтому все получается. Минчане каждый год привозят подарок Ошмянам, обычно это новые сетки на ворота, потому что наши рвутся: детвора постоянно играет.































Пока мы говорим с Александром, ведущий (он же вратарь) объявляет о начале турнира. Благодарит игроков и гостей и напоминает, что первооткрывателем поездок из Минска стала команда «Айрон». Он предоставляет слово «директору катка» — главному организатору мероприятия — Петру Михайловичу. Говорит, он живет здесь сутками и в шутку надеется, что его из дома не выгнала жена.

Петр Михайлович благодарит команды, которые играют на «ошмянской хлебосольной земле», представляет участников турнира и желает всем долголетия в игре в хоккей. Звуки стука клюшек о лед заглушают аплодисменты: зрителей собралось с несколько десятков.

— Самое главное — игра без травм, и пусть победит сильнейший, — объявляет Петр Михайлович, а потом рассказывает Onliner, что драк на этом турнире не бывает: люди приезжают пообщаться и спокойно поиграть. Кстати, «главный по катку» следит за прогнозом погоды каждые полчаса.





Регламент игры такой же, как и в профессиональных играх, — три периода по 20 минут. Есть рефери, все как положено. После завершения турнира игрокам раздают кубки и дипломы.

Самому молодому игроку турнира — Алексею — 17 лет, самому возрастному — 53. Геннадий подшучивает, что его младший коллега по хоккею — 52-летний Григорий — еще юноша, и рассказывает, что играет в команде с двумя сыновьями.

— Сколько живем, столько играем! — говорит он во время перерыва. — Только если погоды нет, нам тяжело — тогда ездим в Лиду и Молодечно на катки — 100 км туда и 100 обратно. Ждем, когда построят в Островце. А так лед льем круглосуточно, чистим, лампочки сами покупаем — власти не хотят помогать. Лед тут хороший, но погода подвела, — говорит он.























За игрой наблюдают и два ветерана местного хоккея. В последний раз они играли здесь два года назад, сейчас участвовать в турнирах не позволяет здоровье, да и «молодые не пускают», шутят мужчины.

— Мы начинали играть в 1977 году, — вспоминает один из них. — Начинали на озере, расчищали лед и играли, позже появились бортики. Форма была, выделял ДСО «Урожай» — она была большая, поэтому мы налокотники надевали на колени и использовали футбольные щитки. Последние порой заделывали строительной резиной.

В 1980-х появилась коробка в квартале Строителей, где сейчас и проводится любительский турнир. Ее снесли, а спустя время поставили новую. Мужчины вспоминают, что раньше здесь были кирпичные раздевалки и скамейки для запасных игроков, но потом их почему-то снесли.

— Мы со своим СПТУ собирали турнир, потом «Золотая шайба» была — ездили в Гродно. В 1983-м, когда я учился в СПТУ, мы играли на турнире в Ошмянах: была коробка, сами заливали лед, колеса топили — черными приходили домой, только зубы блестели! Тогда мы стали вторыми. В 1984 играли на турнире в Гродно, а в следующий, выпускной год стали чемпионами. Вообще, турниры были каждый год — все проводили сами. И в Сморгони играли, и в Кореличах — по всей Гродненской области, — говорят они.





Местные ветераны хоккея вспоминают, как в летнее время сами красили асфальт белой краской, чтобы поверхность площадки не деформировалась. Говорят, что тем же занимаются и сейчас.

— Проблемы какими были в 1979 году, такими и остались. Все своими силами. Доски уже гнилые, все разваливается. Все своими деньгами, потому что хочется играть. На собрании Всебелорусском так и скажите! — говорят мужчины.

Сейчас они мечтают организовать ветеранский турнир.































Вообще, на местный чемпионат в Ошмяны хотели приехать восемь любительских команд — из Гродно, Островца и других городов. Но столько игр, говорят организаторы, провести в один день нереально, да и погода подвела. Но для организации турнира не нужны вливания как в официальные чемпионаты, хватает 500—600 рублей для проведения ошмянской «Зимней классики» — на это обычно скидываются участники и неравнодушные граждане.

























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