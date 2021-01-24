Источник материала: Хартия'97

В Беларуси на горизонте — новая девальвация 24.01.2021, 9:09

Эпоха дешевого доллара подошла к концу.

Издание infobank.by объясняет, почему для белорусов впереди маячит новая девальвация.

Джо Байден встал у руля государства, печатающего доллары. И уже озвучены четыре главные претензии, которые послужат основанием для ввода новых санкций. Поэтому инвесторы бегут из рисковых активов, а курс рубля пикирует вниз. К чему готовиться?

Вот четыре причины, которые позволят ввести санкции против России и против российского рубля, к которому принайтован (привязан) белорусский «заяц»:

вмешательство России в предвыборную борьбу Трампа и Байдена

хакерские атаки россиян на территории США

отравление Алексея Навального

подкуп талибов в Афганистане

— следует отметить, что РФ обвиняют еще и в скупке краденного. В частности, в попытке купить ноутбук Нэнси Пелоси…

Если хоть что-то из перечня обвинений хотя бы косвенно подтвердится, против РФ последуют санкции, и курс российского рубля резко пойдет вниз.

Однако и на фоне озвученных «ата-та» инвесторы уже побежали из рублевых активов. 22 января официальные курсы основных валют в России выросли:

доллара — на 99,21 копейки, до 74,3615 RUB

евро — на 1,44 рубля, до 90,4087 RUB

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 22 января 2021-го года выглядят следующим образом:

курс доллара подскочил на 0,0103 (+0,41%), до 2,5475 белорусского рубля

курс евро взлетел на 0,0187 (+0,61%), до 3,0986 белорусского рубля

российский рубль стал дешевле на 0,0334 (-0,97%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4261 белорусского рубля, за сотню.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .