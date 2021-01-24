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В Курске майор полиции выступил в поддержку Навального и его семьи
Источник материала: Хартия'97
В Курске майор полиции выступил в поддержку Навального и его семьи
Офицер записал видеообращение.
В Курске уволен из системы МВД майор полиции Руслан Агибалов, записавший видео в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает
На видео, записанное Агибаловым, обратило внимание издание Baza. «Я, майор курской полиции Агибалов Руслан Евгеньевич, хочу обратиться со словами поддержки в адрес Навального Алексея Анатольевича и его семьи. Полицейский попросил не считать свое выступление призывом к участию в митинге.
Больше всего Руслан Агибалов опасается за то, в какой стране вырастут его дети, которые, за несогласие с действующей властью и высказывание своего недовольства они могут быть лишены свободы или жизни.
"Также я боюсь, что, когда мои дети вырастут, они зададут мне вопрос: "Папа, а что ты сделал для того, чтобы мы жили в свободной процветающей стране". И мне нечего будет им ответить".
Майор Руслан Агибалов попросил руководство полиции отнестись к его поступку "с пониманием".
Как заявили в МВД по Курской области, Агибалов "уволен по отрицательным основаниям за поступок, порочащий сотрудника органов внутренних дел". Об этом написало издание "Открытые медиа».
Напомним, что в акциях в поддержку оппозиционного политикa Алексея Навального, которые вчера прошли по всей России,
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Офицер записал видеообращение.
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