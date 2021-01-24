Источник материала: Хартия'97

Сеница дважды за день выходила на протест 24.01.2021, 8:59

Белорусы дали отпор «новому Муравьеву».

Вчера днем в Сенице люди массово встали в цепочку солидарности

На место акции прибыл сам начальник Мачулищанского РУВД Муравьев М.С. (то ли не доверяет больше никому, то ли работать больше некому), пишет телеграм-канал «Реальная Беларусь» .

А затем, в знак солидарности с задержанными, люди снова вышли на вечерний марш.

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