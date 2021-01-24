|
Сеница дважды за день выходила на протест
Источник материала: Хартия'97
Сеница дважды за день выходила на протест
Белорусы дали отпор «новому Муравьеву».
Вчера днем в Сенице люди массово встали в цепочку солидарности
На место акции прибыл сам начальник Мачулищанского РУВД Муравьев М.С. (то ли не доверяет больше никому, то ли работать больше некому), пишет телеграм-канал
А затем, в знак солидарности с задержанными, люди снова вышли на вечерний марш.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы дали отпор «новому Муравьеву».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)