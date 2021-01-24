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Ученые определили самую «привлекательную» группу крови
Источник материала: Хартия'97
Ученые определили самую «привлекательную» группу крови
Специалисты провели эксперимент, участие в котором приняли три тысячи молодых людей.
По группе крови можно определить многое, например, какой характер у человека и какова его привлекательность.
В ходе нового исследования эксперты выяснили, обладатели какой группы крови больше всего привлекают людей противоположного пола, пишет
Специалисты провели эксперимент, участие в котором приняли три тысячи молодых людей с разной группой крови. Организаторы также выяснили, какие черты и особенности противоположного пола привлекают добровольцев.
В процессе эксперимента выяснилось, что наиболее привлекательной оказалась 1 группа крови.
Носители 2-й группы меньше всего нравятся окружающим. Что касается владельцев 3-й группы, то выяснилось, что они более чувствительны и нежны, а люди с 4-й группой романтики.
Также ученым удалось кратко охарактеризовать особенности характера человека по группе его крови и вот что получилось:
носители 1 группы крови обладают хорошей силой воли, они терпеливы и упорно стремятся к поставленной цели;
обладатели 2 группы аккуратные, ответственные, у них есть большое желание работать;
люди с 3 группой крови не боятся перемен, потому что хорошо приспосабливаются к любым изменениям в своей жизни;
носители 4 группы обладают лидерскими качествами, они организованы, спокойны и уверены в себе.
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Специалисты провели эксперимент, участие в котором приняли три тысячи молодых людей.
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