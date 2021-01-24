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Ученые определили самую «привлекательную» группу крови

24.01.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые определили самую «привлекательную» группу крови

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  • 24.01.2021, 8:51
Ученые определили самую «привлекательную» группу крови

Специалисты провели эксперимент, участие в котором приняли три тысячи молодых людей.

По группе крови можно определить многое, например, какой характер у человека и какова его привлекательность.

В ходе нового исследования эксперты выяснили, обладатели какой группы крови больше всего привлекают людей противоположного пола, пишет unian.net.

Специалисты провели эксперимент, участие в котором приняли три тысячи молодых людей с разной группой крови. Организаторы также выяснили, какие черты и особенности противоположного пола привлекают добровольцев.

В процессе эксперимента выяснилось, что наиболее привлекательной оказалась 1 группа крови.

Носители 2-й группы меньше всего нравятся окружающим. Что касается владельцев 3-й группы, то выяснилось, что они более чувствительны и нежны, а люди с 4-й группой романтики.

Также ученым удалось кратко охарактеризовать особенности характера человека по группе его крови и вот что получилось:

носители 1 группы крови обладают хорошей силой воли, они терпеливы и упорно стремятся к поставленной цели;

обладатели 2 группы аккуратные, ответственные, у них есть большое желание работать;

люди с 3 группой крови не боятся перемен, потому что хорошо приспосабливаются к любым изменениям в своей жизни;

носители 4 группы обладают лидерскими качествами, они организованы, спокойны и уверены в себе.

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Специалисты провели эксперимент, участие в котором приняли три тысячи молодых людей.
 
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