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Акт Магнитского поможет вернуть в Россию вывезенные миллиарды

24.01.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Акт Магнитского поможет вернуть в Россию вывезенные миллиарды

  • 24.01.2021, 8:46
Акт Магнитского поможет вернуть в Россию вывезенные миллиарды

ПАСЕ готовит новые санкции против руководства Кремля.

В понедельник Парламентская Ассамблея Совета Европы должна рассмотреть вопрос о применении санкций против российских деятелей из ближайшего окружения Путина - в связи с арестом Алексея Навального, сообщает svoboda.org.

В субботу, 23 января, на совместной пресс-конференции российского предпринимателя и общественного деятеля Михаила Ходорковского, международного финансиста Билла Браудера, политика Гарри Каспарова и историка Владимира Кара-Мурзы обсуждались меры санкционного воздействия на российскую власть.

По мнения Ходорковского, Акт Магнитского "хорошо зарекомендовал себя" в противодействии нарушителям прав человека в России и должен быть распространен на людей, причастных к преследованиям и покушению на Алексея Навального. События 23 января показали, что российское общество готово к тому, чтобы противостоять узурпаторам власти, сказал Ходорковский.

Бил Браудер рассказал, что акт Магнитского предусматривает лишение самых близких соратников Путина наворованных денег. США, Великобритания, Канада и, совсем недавно, в декабре, Евросоюз - всего 31 страна - приняли акт Магнитского как часть своего национального законодательства. По его словам, более нет необходимости принимать новые законодательные акты для борьбы с коррупционерами. Бил Браудер назвал Путина "очень богатым, возможно, самым богатым человеком в мире". Но Путин не держит деньги на своих счетах под своим именем. Его деньги находятся на счетах его друзей. Поэтому, разъяснил Браудер, именно к этим людям и должны применяться адресные санкции.

Участники конференции рассказали, что в мире уже были примеры, когда в результате санкций деньги диктаторов замораживались, но позднее, после падения диктатуры, размораживались и возвращались на родину для использования в общественных интересах.

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