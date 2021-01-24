Источник материала: Хартия'97

Балтийская хоккейная солидарность против Лукашенко 2 24.01.2021, 8:38

Иллюстрационное фото

Новый вызов для узурпатора.

"Страсть. Без границ". Таким должен был быть девиз финала чемпионата мира по хоккею 2021 года. Его собирались проводить в Минске и Риге. Смысл лозунга - в том, что граница между Европейским Союзом и Беларусью на две недели - с 21 мая до 6 июня - перестанет существовать.

Однако 18 января Международная федерация хоккея на льду (IIHF) лишила Беларусь право проводить это первенство . Причинами были названы эпидемия COVID-19 и "проблемы безопасности" - бюрократический эвфемизм для массовых протестов против режима Лукашенко, передает dw.com .

"ЧМ по хоккею будет одним из самых больших вызовов"

Теперь вся нагрузка по проведению чемпионата легла на Ригу. Но помощь Латвии предложила Литва: министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене заявила, что ее страна готова оказать соседям содействие и взять на себя проведение части игр первенства. Министр сообщила, что уже связалась с коллегой в Риге Илгой Шуплинской и обсудила литовское предложение. "Литва доказала, что способна организовать спортивные соревнования самого высокого уровня. Да, это будет одним из самых больших вызовов в истории спорта в нашей стране", - добавила Шюгждинене.

У Литвы действительно имеется такой опыт. Например, в 2011 году в Каунасе успешно прошел чемпионат Европы по баскетболу. Баскетбол - главный спорт в Литве, такая же национальная страсть, как футбол в Бразилии или лыжные гонки в Норвегии. Однако хоккей здесь не столь популярен, в отличие от Латвии, где он пользуется значительно большей любовью. Впрочем, федерации хоккея с шайбой были созданы в обеих странах еще в 1930-х годах.

Спортивные арены готовы к матчам?

Теперь вопрос заключается в том, удастся ли за столь короткое время получить разрешение Международной федерации хоккея на льду и подготовить арены для проведения матчей. Некоторые считают, что это будет трудно, другие, наоборот, испытывают оптимизм. Например, литовская компания по обслуживанию и ремонту авиационной техники Aviasolutions недавно приобрела в собственность крупнейшую спортивную арену в Вильнюсе, в свое время построенную на средства немецкой фирмы Siemens. "Мы готовы подготовить объект для показа представителям федерации в течение недели-десяти дней", - сообщил DW старший вице-президент Aviasolutions Вигаудас Ушацкас.

В Литве есть также спортивные арены Žalgiris в Каунасе, в часе езды от Вильнюса, и Švyturys в Клайпеде. Это сооружения высокого технологического уровня, наследие серьезной модернизации спортивной инфраструктуры Литвы при подготовке европейского баскетбольного первенства десятилетней давности.

Если Литва получит право проводить игры чемпионата мира, то в этом будет и политический смысл. В Вильнюсе занимают жесткую позицию в отношении белорусского режима. Литовский политический класс видит себя европейским лидером в деле защиты прав человека и политических свобод на постсоветском пространстве, в том числе, и в Беларуси. Вдобавок, отношения Минска и Вильнюса не первый год осложнены строительством и вводом в строй в 2020 году атомной электростанции в белорусском Островце, в тридцати с небольшим километрах от Вильнюса. Литовцы считают АЭС, построенную компанией "Росатом", опасной. Они ведут активную кампанию в надежде убедить соседние страны не покупать электричество, произведенное в Островце.

"Большой спорт и политика давно неразрывно связаны"

Латвия, в отличие от Литвы, ранее занимала более мягкую позицию в отношении режима в Минске и настаивала на диалоге с ним.

Однако президентские выборы в Беларуси 9 августа и начавшиеся после них массовые протесты все изменили. Профессор Латвийского университета и политик Новой консервативной партии Андис Кудорс в телефонном интервью DW отметил: "Жестокое подавление протестов режимом Лукашенко сделали невозможной продолжение прежней линии на диалог с ним. Первые призывы латвийских политиков отказаться от проведения совместно с Минском хоккейного чемпионата прозвучали еще в августе. Были и те, в том числе спортсмены, кто призывал не смешивать хоккей и политику. Но эта заезженная пластинка никуда не годится - большой спорт и политика уже давно неразрывно связаны".

По мнению Кудорса, в Риге предложение Вильнюса воспримут положительно: "Во-первых, чтобы провести весь чемпионат в Латвии, требуются дополнительные средства. Значит, придется просить их у Международной федерации хоккея на льду. Во-вторых, для этого нужны дополнительные арены, а их сегодня не хватает".

Международная федерация должна дать ответ на инициативу Литвы в течение ближайших недель. Иначе времени на подготовку может не хватить.

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