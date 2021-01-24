Источник материала: Хартия'97

«Таракану — тапок, а Путину — ершик» 1 24.01.2021, 8:28

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Россияне тоже выбрали орудие изгнания диктатора.

В акциях в поддержку оппозиционного политикa Алексея Навального, которые вчера прошли по всей России, приняли участие как минимум 110 тысяч человек .

Россияне на вчерашних митингах тоже выбрали орудие изгнания диктатора. Таракану - тапок, ну а Путину - ершик.

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