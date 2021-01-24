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«Таракану — тапок, а Путину — ершик»
Источник материала: Хартия'97
«Таракану — тапок, а Путину — ершик»
Россияне тоже выбрали орудие изгнания диктатора.
В акциях в поддержку оппозиционного политикa Алексея Навального, которые вчера прошли по всей России,
Россияне на вчерашних митингах тоже выбрали орудие изгнания диктатора. Таракану - тапок, ну а Путину - ершик.
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Россияне тоже выбрали орудие изгнания диктатора.
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