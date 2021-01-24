|
Видеофакт: Минчане устроили перекличку солидарности
Источник материала: Хартия'97
Видеофакт: Минчане устроили перекличку солидарности
Белорусы требуют освободить Игоря Лосика.
По революционной традиции жители минских дворов каждый вечер устраивают переклички солидарности.
Кроме популярных лозунгов, сегодня нал столицей звучит призыв белорусов освободить Игоря Лосика.
Видео опубликовал телеграм-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы требуют освободить Игоря Лосика.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)