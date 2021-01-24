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Видеофакт: Минчане устроили перекличку солидарности

24.01.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Видеофакт: Минчане устроили перекличку солидарности

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  • 24.01.2021, 8:13
Видеофакт: Минчане устроили перекличку солидарности
Иллюстрационное фото

Белорусы требуют освободить Игоря Лосика.

По революционной традиции жители минских дворов каждый вечер устраивают переклички солидарности.

Кроме популярных лозунгов, сегодня нал столицей звучит призыв белорусов освободить Игоря Лосика.

Видео опубликовал телеграм-канал «Баста!».

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Белорусы требуют освободить Игоря Лосика.
 
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