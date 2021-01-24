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Политтехнолог – о протестах в России: Белорусский сценарий совершенно другой
24.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политтехнолог Станислав Белковский – о параллелях между вспыхнувшими протестами в России и Беларуси.
– Несмотря на элементы внешнего сходства, белорусский сценарий все же совершенно другой, – сказал Белковский в эфире
То есть Путин гораздо популярнее в России, чем Александр Лукашенко в Беларуси. И у Путина есть свои элиты, экономически кровно заинтересованные в его стабильности, которых у Лукашенко нет.
И Запад не воспринимает Лукашенко всерьез — он готов к его падению в любой момент. А Путина он воспринимает всерьез. Администрация Байдена, естественно, исходит из предположения (она этого и не скрывает), что Путин еще энное количество лет просидит, и надо иметь с ним дело так или иначе.
23 января в российских городах
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Несмотря на элементы внешнего сходства.
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