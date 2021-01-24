Акции 23 января в России. Главное: мощное выступление регионов, рекордное количество задержанных

Источник материала: Салiдарнасць

Итоги протестных акций подводит Медуза .





В десятках российских городов 23 января прошли митинги в поддержку Алексея Навального. Он был заключен под стражу на 30 суток после того, как вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления ядом из группы «Новичок».

Штаб политика накануне акций анонсировал, что они состоятся в 93 городах страны. Митинги прошли и за границей — в Австралии, Германии, Австрии, Чехии, Великобритании, США, Черногории и других странах.

Несмотря на отсутствие согласований с властями, протестная акция стала крупнейшей за многие годы. В ней участвовали десятки тысяч людей. В отличие от многих других митингов, на нее собрались тысячи людей в регионах.

По сообщениям журналистов, в Краснодаре на улицы вышли около шести тысяч человек, в Екатеринбурге — семь тысяч, в Нижнем Новгороде — до десяти тысяч, в Перми — от трех до 10 тысяч протестующих, в Барнауле — три тысячи человек, в Сыктывкаре — 1200 человек.

Самые массовые шествияв Сибири и на Дальнем Востоке прошли в Новосибирске, Владивостоке, Томске, Красноярске и Иркутске: в каждом городе акции собрали несколько тысяч человек. Жители Якутска вышли на митинг, невзирая на то, что на улице было —50 градусов. В Омске маршем прошли больше двух тысяч человек при температуре —28. Холодно 23 января было не только в Сибири: в Екатеринбурге люди протестовали при —34.

По всей России задержаны более трех тысяч человек. Такого не было никогда. На момент публикации этого текста известно, что в Москве задержали более 1100 человек, в Петербурге — более 400. Десятки людей задержаны в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Хабаровске и других городах. Такие данные собрал проект «ОВД-Инфо».

В Москве, по разным оценкам, митинговали от 20 до 50 тысяч человек. Reuters утверждает, что в городе на улицы вышли 40 тысяч человек. Проект «Белый счетчик», ведущий независимый подсчет участников протестных акций, сообщил о 15 тысячах митингующих на пике выступлений; всего, по его данным, в них могли поучаствовать 20 тысяч человек. МВД, традиционно дающие низкие цифры, оценило количество участников акции в четыре тысячи человек.

Участники московской акции собрались на Пушкинской площади, а также на Тверской улице с обеих сторон дороги. Позже часть из них пошла в направлении Кремля — в сторону Манежной площади, но ее и Красную площадь быстро перекрыли.

Протестующие свернули в Камергерский переулок, где скандировали «Долой царя!» и «Свободу!» Оставшиеся вблизи Пушкинской площади отправились в сторону Сретенского бульвара. У станции «Цветной бульвар» их стал жестко разгонять ОМОН.

Акция завершилась возле следственного изолятора «Матросская тишина», где находится Алексей Навальный. Там были жестко задержаны и избиты десятки людей.

В Санкт-Петербурге на улицы вышли от 20 до 35 тысяч человек. Такую оценку в разговоре с «Медузой» привел корреспондент «Эха Москвы» Арсений Веснин, наблюдавший за протестами.

Акция началась на Сенатской площади возле Конституционного суда и Медного всадника. Сотрудники Росгвардии заранее перегородили площадь металлическими ограждениями и оцепили ее. Протестующие после начала митинга пошли к Невскому проспекту, затем одни направились к Марсову полю, другие — к площади Восстания. Там участники акции перекрыли круговое движение и часть Лиговского и Невского проспектов, после чего начались очень жесткие задержания.

По итогам митингов уже возбуждены уголовные дела. Их более десятка — о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов, призывах к массовым беспорядкам, умышленном повреждении имущества и хулиганстве.

Дела заведены в Москве, Владивостоке, Новосибирске и других городах. «По ощущениям, после того, что мы сегодня увидели, власть будет мстить. И месть эта будет масштабной», — сказал «Медузе» адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин.

Соратники Навального собираются провести новые акции через неделю. Об этом заявил координатор региональных штабов Навального Леонид Волков. При этом, по его словам, организовать митинги будет «в тысячу раз труднее, хотя бы по той причине, что сейчас там почти все наши региональные координаторы под административным арестом».

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