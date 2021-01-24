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Коллаж: РБК-Украина

Традиции этого дня

«Как никому не нужен этот старый сапог, так чтобы и врагам моим не было до меня дела. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

Какие поверья в Федосеев день

Что нельзя делать в этот день

Главные приметы в Федосеев день

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 24 января не дарите подарки и не одалживайте деньги: что можно и нельзя делать в день Федосея Если в небе редкие облака - скоро ударят сильные морозы.

Народное название праздника - День Федосея-Весняка или Федосеев день, и с этой датой связаны поверья о происках нечистой силы, обряды, как отвести беду и защитить семью от болезней и сохранить достаток, и традиций гадать об урожае и погоде.Согласно церковным преданиям, Феодосий, который с юношеских лет решил посвятить себя Богу, по дороге в Иерусалим повстречал преподобного Симеона Столпника. Он получил благословение и услышал пророчество о своем предстоящем пастырском служении. Феодосий ушел в пустыню и 30 лет жил в пещере, прославился своими проповедями, организовал общину христиан, устроил дома для паломников и больницы.Легенды гласят, что Феодосий основал первый общежительный монастырь - Лавра Феодосия Великого - на том месте, где чудесным образом загорелся холодный уголек в его кадиле, когда он шел по пустыне. Скончался преподобный в возрасте 105 лет, и его похоронили в пещере трех волхвов.В этот день именины отмечают: Степан, Владимир, Федор, Виталий, Иосиф, Михаил, Николай.Издавна на украинских землях в День Федосея-Весняка бытовало поверье, что лучше не выходить сегодня на улицу из дома, так как нечистая сила, которая бродит по земле в период Святок, напускает на людей опасные морозы и можно было заболеть лихорадкой. Кстати, дурной приметой также считали необычное тепло в этот день - говорили, что «от январской весны добра не жди».Защищались от злых духов и трясовиц, окуривая дома и помещения, а также топили овин и парились в банях.Еще практиковали такой способ - вешали на дерево или ограду старый сапог и произносили заговор:А чтобы отогнать лихорадку от детей, их укутывали в шкуру животного или кожух на всю ночь.Многие поверья были связаны с животными в этот день. Считалось, что если сегодня скулит собака и ворчит кот, то их хозяин скоро сильно заболеет.Чужая кошка во дворе предвещала известия о смерти.Дурной приметой считалось стричь волосы и обрезать ногти.В этот день не было принято одалживать деньги, иначе можно было три месяца в долгах жить.Нельзя было поднимать платок, лежащий на земле на дороге, чтобы не подобрать чужую беду.Считалось нехорошей приметой также дарить подарки чужим людям - в противном случае можно было вынести достаток из семьи.Оттепель в этот день предвещала раннюю и затяжную весну.Если сегодня выдался морозный день, значит холода продлятся до позднего посева яровых.Если в небе редкие облака - скоро ударят сильные морозы.Снегопад рано утром предвещал суровые и продолжительные морозы.Если овцы беспокойно себя ведут и громко блеют - жди вскоре ненастье.