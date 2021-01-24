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© Двигатель ВАЗ-21129 под капотом Lada Vesta

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так АвтоВАЗ выявил серьезный дефект на моторах 1.6 Стук распредвала на «атмосферниках» 1.6 может быть вызван заводским браком.

О возможной проблеме с 16-клапанными моторами 1.6 на автомобилях Lada порталу «Лада-онлайн» сообщил один из магазинов запасных частей. Утверждается, что автогигант обязал своих дилеров и контрагентов вернуть дефектные головки блока цилиндров на завод. На машинах с некачественными ГБЦ может застучать распредвал.Двигатели ВАЗ-21126 и ВАЗ-21129 в настоящий момент устанавливают на Lada Granta, Vesta, XRay и Largus. АвтоВАЗ официально не объявлял о проблеме и старте отзывной кампании, так что пока невозможно оценить число автовладельцев, которые могли пострадать от дефектных ГБЦ. В социальных сетях пишут, что бракованные детали установили на партию автомобилей, выпущенных в конце 2020 года.Проблемы с головкой блока цилиндров не обошли стороной и топовый 1,8-литровый двигатель ВАЗ-21179. В ноябре прошлого года автозавод был вынужден изменить конструкцию агрегата из-за жалоб владельцев на повышенный расход масла.