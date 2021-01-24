ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

АвтоВАЗ выявил серьезный дефект на моторах 1.6

24.01.2021 09:23 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

АвтоВАЗ выявил серьезный дефект на моторах 1.6
© Двигатель ВАЗ-21129 под капотом Lada Vesta
АвтоВАЗ выявил серьезный дефект на 16-клапанных моторах 1.6 ВАЗ-21126 и ВАЗ-21129. По информации портала «Лада-онлайн», у вышеупомянутых двигателей может быть проблема с головкой блока цилиндров (ГБЦ). Автогигант обязал дилерские центры Lada провести ревизию складов и вывести из обращения ГБЦ с определёнными артикулами.

О возможной проблеме с 16-клапанными моторами 1.6 на автомобилях Lada порталу «Лада-онлайн» сообщил один из магазинов запасных частей. Утверждается, что автогигант обязал своих дилеров и контрагентов вернуть дефектные головки блока цилиндров на завод. На машинах с некачественными ГБЦ может застучать распредвал.

Двигатели ВАЗ-21126 и ВАЗ-21129 в настоящий момент устанавливают на Lada Granta, Vesta, XRay и Largus. АвтоВАЗ официально не объявлял о проблеме и старте отзывной кампании, так что пока невозможно оценить число автовладельцев, которые могли пострадать от дефектных ГБЦ. В социальных сетях пишут, что бракованные детали установили на партию автомобилей, выпущенных в конце 2020 года.

Проблемы с головкой блока цилиндров не обошли стороной и топовый 1,8-литровый двигатель ВАЗ-21179. В ноябре прошлого года автозавод был вынужден изменить конструкцию агрегата из-за жалоб владельцев на повышенный расход масла.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стук распредвала на «атмосферниках» 1.6 может быть вызван заводским браком.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Даже те, кто работает, по ночам заливают лед». Энтузиасты проводят хоккейный турнир в небольшом городе (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by