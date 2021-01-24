Источник материала: UDF



Кадр из видео

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так По БТ случайно показали реальную статистику по задержанным на акциях протеста Данные собирались с 10 по 18 декабря.

В утренних новостях за 23 января в кадр попал экран компьютера с внутренней милицейской статистикой по задержанным во время акций протеста. Данные собирались с 10 по 18 декабря.Всего задержано 518 человек. Более 300 из них приняли участие в маршах протеста в воскресенье, 13 декабря. И это не алкоголики, наркоманы, проститутки и тунеядцы, как говорит Лукашенко. 115 человек — пенсионеры, 37 — ипешники, 30 — работники госсектора, 26 — учащиеся и студенты (13 декабря в Смолевичах были задержаны 11-классники, которые возвращались с репетиции вальса). 40 человек (14,6% от общего числа задержанных) — айтишники.Безработных всего 103 человека. Это менее 20% от общего числа задержанных.Среди задержанных было четверо «журналистов официальных СМИ» — статистика по прессе идет отдельной строкой. Как известно, 13 декабря в Московском РУВД оказались редактор «Онлайнера»и журналист-расследователь