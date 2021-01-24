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Порье нокаутировал Конора Макгрегора

24.01.2021 09:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Макгрегор проиграл нокаутом Дастину Порье во втором раунде на турнире UFC 257
Их поединок прошел на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) и стал главным событием вечера.

Бой Макгрегора и Порье был реваншем. В сентябре 2014 года они встречались в Лас-Вегасе на турнире UFC 178. Тогда ирландец нокаутировал соперника на второй минуте стартового раунда.

В июне 2020 года Макгрегор в третий раз за последние четыре года объявил о завершении карьеры. Свое решение он объяснил утратой интереса к смешанным единоборствам из-за отсутствия достойных соперников в UFC.

В прошлый раз Макгрегор выходил в октагон в январе 2020 года. На турнире UFC 246 в Лас-Вегасе он победил американца Дональда Серроне, нокаутировав соперника в первом раунде. Поединок продолжался всего 40 секунд.

На прошлой неделе президент UFC Дэйна Уайт заявил, что обладатель титула в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру, если его впечатлит бой Макгрегора и Порье.

32-летний уроженец Дублина потерпел пятое поражение в карьере. Также на его счету 22 победы. У 32-летнего американца – 27 выигранных боев и шесть поражений.

 
 
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Их поединок прошел на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) и стал главным событием вечера.
 
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