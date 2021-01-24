Каким дизельным топливом заправить машину в мороз?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Модернизация нефтеперерабатывающих заводов - процесс долгоиграющий и затратный. В Мозыре, чтобы выпускать дизельное топливо, способное выдерживать сильные морозы, провели реконструкцию установки гидроочистки дизельного топлива.

В технологическую схему существующей установки внедрили дополнительные реакторы каталитической депарафинизации, которые специально направлены на получение компонента классового дизельного топлива с улучшенными низкотемпературными свойствами. Чем заправить машину в мороз, узнал корреспондент Sputnik Станислав Андросик.

© Sputnik / Виктор Толочко В этом сплетении труб происходит гидроочистка дизельного топлива

Контроль и параметры

"Товарная лаборатория центральной заводской лаборатории занимается контролем качества продукции, также компонентов, которые используются при ее приготовлении", - рассказал начальник товарной лаборатории Мозырского НПЗ Андрей Заяц.

© Sputnik / Виктор Толочко Начальник товарной лаборатории Мозырского НПЗ Андрей Заяц

По его словам, каждая партия топлива проверяется согласно требованиям СТБ по определенному перечню показателей. Проверка качества дизеля не зависит от временных или погодных условий.

"Единственное, что изменяется по сравнению с летним дизельным топливом – это нормы по низкотемпературным свойствам зимой, потому что они другие", - пояснил собеседник агентства.

Главное отличие - в "холодном поведении" дизельного топлива для автомобилей. Это подразумевает под собой предельные температуры фильтруемости, в случае, если речь идет о классовом топливе добавляется еще такой показатель, как температура помутнения.

Белорусские АЗС

Андрей Заяц уточнил, если в летнем дизельном топливе сорта С предельная температура фильтруемости должна быть не выше минус 5 градусов по Цельсию, то в дизтопливе зимнем класса F температура должна быть не выше минус 20 градусов по Цельсию. Топливо дизельное зимнее класса 2 допускает предельную температуру фильтруемости не выше минус 32 градусов.

"В том числе, наш завод выпускает топливо дизельное арктическое класса 4 с предельной температурой фильтруемости не выше минус 44 градусов", - добавил специалист.

Дизельное топливо делится на сорта, которые предназначены для умеренного климата, и на классы, которые в свою очередь уже используются в условиях холодного и арктического климата. На белорусских заправках в зимнее время реализуется топливо класса 2 – это привычная всем "Арктика".

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