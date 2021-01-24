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Что случилось с валютой

24.01.2021 09:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Рабочая неделя (18-22 января) на Белорусской валютно-фондовой бирже завершилась ростом сразу четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Что случилось с валютой
Фото ru.freepik.com

По итогам пятидневки упал:

  • российский рубль — на 0,0374 пункта (с 3,4635 до 3,4261 белорусского рубля за 100 российских).

Четыре другие валюты набрали вес:

  • евро — 0,0173 пункта (с 3,0813 до 3,0986 белорусского рубля);
  • доллар — 0,0047 пункта (с 2,5428 до 2,5475 белорусского рубля);
  • злотый — 0,0695 пункта (с 6,7679 до 6,8374 белорусского рубля за 10 злотых);
  • гривна — 0,0195 пункта (с 9,0339 до 9,0534 белорусского рубля за 100 гривен).

Напомним, биржевой курс доллара за 2020 год — вырос на 22,59%, а  средний курс наличного доллара укрепился на 23,94%.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Рабочая неделя (18-22 января) на Белорусской валютно-фондовой бирже завершилась ростом сразу четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
 
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