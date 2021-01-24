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Шендерович: По поводу рейтингов и уровня поддержки

24.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Писатель Виктор Шендерович – о масштабе протестный акций в России 23 января.

– Давайте напряжем фантазию и представим себе несанкционированный митинг в поддержку В.В.Путина, – пишет Шендерович. – То есть, такой митинг, участников которого заведомо можно метелить, тащить в автозаки, судить, штрафовать, сажать на реальные сроки…

Ни о какой разнарядке по предприятиям, разумеется, речи не идет — никаких автобусов с подневольными бюджетниками, ничего.

«Сама, сама».

То есть — просто сзываем по всему интернету тех, которые в свой выходной день, презрев предостережения, выйдут против ОМОНа на улицы своих городов, чтобы выразить поддержку любимому президенту и увидеть (прекрасные) лица единомышленников…

Вот это и будет политическая поддержка.

Тогда и сравним числительные.

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Писатель Виктор Шендерович – о масштабе протестный акций в России 23 января.
 
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