Шендерович: По поводу рейтингов и уровня поддержки

Источник материала: Салiдарнасць

Писатель Виктор Шендерович – о масштабе протестный акций в России 23 января.

– Давайте напряжем фантазию и представим себе несанкционированный митинг в поддержку В.В.Путина, – пишет Шендерович. – То есть, такой митинг, участников которого заведомо можно метелить, тащить в автозаки, судить, штрафовать, сажать на реальные сроки…

Ни о какой разнарядке по предприятиям, разумеется, речи не идет — никаких автобусов с подневольными бюджетниками, ничего.

«Сама, сама».

То есть — просто сзываем по всему интернету тех, которые в свой выходной день, презрев предостережения, выйдут против ОМОНа на улицы своих городов, чтобы выразить поддержку любимому президенту и увидеть (прекрасные) лица единомышленников…

Вот это и будет политическая поддержка.

Тогда и сравним числительные.

Политтехнолог – о протестах в России: Белорусский сценарий совершенно другой