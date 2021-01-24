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Больше 150 человек задержаны во время акций, которые ГУВД Минска назвало немногочисленными

24.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В одном из столичных РУВД отказались принимать гигиенические принадлежности для задержанных.

Больше 150 человек задержаны во время акций, которые ГУВД Минска назвало немногочисленными

— Сегодня на территории Минска проходят кратковременные несанкционированные акции, участие в которых принимает немногочисленное количество человек, — сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома, комментируя многочисленные акции протеста в субботу 23 января.

По мнению ГУВД, эти акции направлены «на формирование у общества масштабности протестного движения».

— Вдоль дорог выстраиваются цепочки людей (до 30 человек), которые через несколько минут расходятся. Данные акции проводятся с целью фотографирования и размещения фотографий в различных интернет-источниках, и направлены на формирование у общества масштабности протестного движения.

Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, наиболее активные лица задержаны (около 100 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства), — передавало ГУВД в 16.20, призывая граждан «не поддаваться на провокации и не участвовать в несанкционированных мероприятиях».

Больше 150 человек задержаны во время акций, которые ГУВД Минска назвало немногочисленными

«Беларусь (автопортрет) 2020». Владимир Грамович, фото Facebook

По данным волонтеров, в воскресенье были задержаны 156 человек. Среди задержанных — художники Леся Пчелка (Олеся Найдович) и Владимир Грамович.

Больше 150 человек задержаны во время акций, которые ГУВД Минска назвало немногочисленными

Леся Пчелка. Фото Facebook

В Партизанском РУВД без объяснения причин отказались идти на контакт с волонтерами и родственниками, передает телеграм-канал волонтеров.

— Предоставлять списки отказались, принимать передачи также, в том числе гигиенические принадлежности для задержанных девушек. Дежурный отключил домофон, полностью прекратив общение с родственниками задержанных, — сообщают волонтеры.

 
Теги: Минск
 
 
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В одном из столичных РУВД отказались принимать гигиенические принадлежности для задержанных.
 
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