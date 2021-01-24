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Эксперты назвали самые быстро ржавеющие автомобили

24.01.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Эксперты назвали самые быстро ржавеющие автомобили

Автоэксперты перечислили автомобили, которые быстрее всего ржавеют. Список опубликовали в журнале «За рулем».

На первом месте машин с низкой устойчивостью к коррозии – российский внедорожник УАЗ «Патриот». Отмечается, что ржавчину в авто находили даже на новых автомобилях до 2018 года выпуска.

В топ попали также машины первого поколения Lada Granta, Renault Logan и Sandero. На них, по словам специалистов, ржавчина может появиться уже через пару зим. В список недорогих кроссоверов с низкой антикоррозийной защитой попала Skoda Yeti и японская Mazda 6.

Фото: pixabay

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Автоэксперты перечислили автомобили, которые быстрее всего ржавеют. Список опубликовали в журнале «За рулем». На первом месте машин с низкой устойчивостью к...
 
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