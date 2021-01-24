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В США перевернулся туристический автобус: один человек погиб, 40 пострадали
Источник материала: ОНТ
В штате Аризона перевернулся туристический автобус, которые ехал в национальный парк Гранд-Каньон. В результате ДТП погиб один человек, еще 40 получили ранения, передает телеканал
Внутри автобуса вместе с водителем было 48 человек. Как сообщает телеканал, в результате аварии один пассажир погиб, двое – в критическом состоянии, у семерых – тяжелые ранения. Остальные 30 человек отделались легкими травмами.
Причина происшествия устанавливается.
Фото: NBC
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В штате Аризона перевернулся туристический автобус, которые ехал в национальный парк Гранд-Каньон. В результате ДТП погиб один человек, еще 40 получили ранения,...
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