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В США перевернулся туристический автобус: один человек погиб, 40 пострадали

24.01.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В США перевернулся туристический автобус: один человек погиб, 40 пострадали

В штате Аризона перевернулся туристический автобус, которые ехал в национальный парк Гранд-Каньон. В результате ДТП погиб один человек, еще 40 получили ранения, передает телеканал NBC.

Внутри автобуса вместе с водителем было 48 человек. Как сообщает телеканал, в результате аварии один пассажир погиб, двое – в критическом состоянии, у семерых – тяжелые ранения. Остальные 30 человек отделались легкими травмами.

Причина происшествия устанавливается.  

Фото: NBC

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В штате Аризона перевернулся туристический автобус, которые ехал в национальный парк Гранд-Каньон. В результате ДТП погиб один человек, еще 40 получили ранения,...
 
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