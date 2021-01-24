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Женщины в Советской армии. 14 фотографий сильных представительниц слабого пола

24.01.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женщины в Советской армии. 14 фотографий сильных представительниц слабого пола

Летчицы, медсестры, радистки, снайперы, танкисты – в победу в Великой Отечественной войне женщины внесли огромный вклад. Посмотрите на эти лица, благодаря им сейчас мы живём в мирное время. 


Александра Герасимовна Ильиных (Сальник)
Неизвестный автор, 8 июля 1948 года, из архива Елены Быковой.

Участница битвы на Курской дуге Александра Самусенко, командир взвода танков Т-34
Фотограф Анатолий Морозов, 1943 год.
Снайпер Лиза Миронова, 19 лет
Фотограф Евгений Халдей, 1943 год, Новороссийск.


Портрет летчицы 46-го женского авиационного полка Таманской дивизии Натальи Меклин
Фотограф Евгений Халдей, 1943 год, Новороссийск


Советско-финская война. Военврач III ранга Валентина Афанасьевна Плющ
Александр Устинов, 30 ноября 1939 - 12 марта 1940 года, из архива Нинель Александровны Устиновой.

Лесной аэродром. Прибалтийский фронт
Фотограф Борис Вдовенко, 1944 год


Фотограф Арон Замский, 1945 год  


Санитарка
Неизвестный автор, 1941 – 1945 год

3-й Украинский фронт
Неизвестный автор, 1944 год, Югославия, г. Суботица, из архива Юрия Тагирова.


Демобилизованные девушки-военнослужащие отправляются на Родину первым эшелоном
Фотограф Марк Марков-Гринберг, июнь 1945 года, Германия, Восточная Пруссия, ТАСС.


Снайпер, Герой Советского Союза Людмила Михайловна Павличенко
Фотограф Владислав Микоша, 1941 – 1942 год, Крымская АССР, г. Севастополь


Шифровальщица СМЕРШа
Неизвестный автор, 1943 год, из архива Сергея Медведева.


Военфельдшер
Неизвестный автор, 1943 – 1944 год, из архива Виктора Бровцина.




В минуты отдыха. Летчицы 46-го женского авиационного полка Таманской дивизии
Фотограф Евгений Халдей, 1943 год, Новороссийск.


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Летчицы, медсестры, радистки, снайперы, танкисты – в победу в Великой Отечественной войне женщины внесли огромный вклад. Посмотрите на эти лица, благодаря им...
 
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