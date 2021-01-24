Женщины в Советской армии. 14 фотографий сильных представительниц слабого пола

Источник материала: ОНТ

Летчицы, медсестры, радистки, снайперы, танкисты – в победу в Великой Отечественной войне женщины внесли огромный вклад. Посмотрите на эти лица, благодаря им сейчас мы живём в мирное время.



Александра Герасимовна Ильиных (Сальник)

Неизвестный автор, 8 июля 1948 года, из архива Елены Быковой.

Участница битвы на Курской дуге Александра Самусенко, командир взвода танков Т-34

Фотограф Анатолий Морозов, 1943 год.

Снайпер Лиза Миронова, 19 лет

Фотограф Евгений Халдей, 1943 год, Новороссийск.



Портрет летчицы 46-го женского авиационного полка Таманской дивизии Натальи Меклин

Фотограф Евгений Халдей, 1943 год, Новороссийск



Советско-финская война. Военврач III ранга Валентина Афанасьевна Плющ

Александр Устинов, 30 ноября 1939 - 12 марта 1940 года, из архива Нинель Александровны Устиновой.

Лесной аэродром. Прибалтийский фронт

Фотограф Борис Вдовенко, 1944 год



Фотограф Арон Замский, 1945 год



Санитарка

Неизвестный автор, 1941 – 1945 год

3-й Украинский фронт

Неизвестный автор, 1944 год, Югославия, г. Суботица, из архива Юрия Тагирова.



Демобилизованные девушки-военнослужащие отправляются на Родину первым эшелоном

Фотограф Марк Марков-Гринберг, июнь 1945 года, Германия, Восточная Пруссия, ТАСС.



Снайпер, Герой Советского Союза Людмила Михайловна Павличенко

Фотограф Владислав Микоша, 1941 – 1942 год, Крымская АССР, г. Севастополь



Шифровальщица СМЕРШа

Неизвестный автор, 1943 год, из архива Сергея Медведева.





Военфельдшер

Неизвестный автор, 1943 – 1944 год, из архива Виктора Бровцина.











В минуты отдыха. Летчицы 46-го женского авиационного полка Таманской дивизии

Фотограф Евгений Халдей, 1943 год, Новороссийск.





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