Женщины в Советской армии. 14 фотографий сильных представительниц слабого пола

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ОНТ
Летчицы, медсестры, радистки, снайперы, танкисты – в победу в Великой Отечественной войне женщины внесли огромный вклад. Посмотрите на эти лица, благодаря им сейчас мы живём в мирное время.
Александра Герасимовна Ильиных (Сальник)
Неизвестный автор, 8 июля 1948 года, из архива Елены Быковой.
Участница битвы на Курской дуге Александра Самусенко, командир взвода танков Т-34
Фотограф Анатолий Морозов, 1943 год.
Снайпер Лиза Миронова, 19 лет
Фотограф Евгений Халдей, 1943 год, Новороссийск.
Портрет летчицы 46-го женского авиационного полка Таманской дивизии Натальи Меклин
Фотограф Евгений Халдей, 1943 год, Новороссийск
Советско-финская война. Военврач III ранга Валентина Афанасьевна Плющ
Александр Устинов, 30 ноября 1939 - 12 марта 1940 года, из архива Нинель Александровны Устиновой.
Лесной аэродром. Прибалтийский фронт
Фотограф Борис Вдовенко, 1944 год
Фотограф Арон Замский, 1945 год
Санитарка
Неизвестный автор, 1941 – 1945 год
3-й Украинский фронт
Неизвестный автор, 1944 год, Югославия, г. Суботица, из архива Юрия Тагирова.
Демобилизованные девушки-военнослужащие отправляются на Родину первым эшелоном
Фотограф Марк Марков-Гринберг, июнь 1945 года, Германия, Восточная Пруссия, ТАСС.
Снайпер, Герой Советского Союза Людмила Михайловна Павличенко
Фотограф Владислав Микоша, 1941 – 1942 год, Крымская АССР, г. Севастополь
Шифровальщица СМЕРШа
Неизвестный автор, 1943 год, из архива Сергея Медведева.
Военфельдшер
Неизвестный автор, 1943 – 1944 год, из архива Виктора Бровцина.
В минуты отдыха. Летчицы 46-го женского авиационного полка Таманской дивизии
Фотограф Евгений Халдей, 1943 год, Новороссийск.
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Летчицы, медсестры, радистки, снайперы, танкисты – в победу в Великой Отечественной войне женщины внесли огромный вклад. Посмотрите на эти лица, благодаря им...