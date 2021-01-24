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Пугачева подписалась на Навального и отписалась от Киркорова
Источник материала: UDF
Фото: hello
На это обратила внимание Ксения Собчак, выступающая в «Телеграме» под псевдонимом «Кровавая барыня».
Позавчера Филипп Киркоров, тоже известный российский эстрадный певец, призвал всех обнулиться в честь «абсолютного очка» – 21.01.21.
«Прошлый год нам дал столько проблем и сложностей, что сейчас все должны быть едины с нашим Лидером», - написал певец, добавив:
«Не раскачивайте лодку, проходили-знаем… итоги таких «умников».
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На это обратила внимание Ксения Собчак, выступающая в «Телеграме» под псевдонимом «Кровавая барыня».
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