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Пугачева подписалась на Навального и отписалась от Киркорова

24.01.2021 10:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Пугачева подписалась на Навального и отписалась от Киркорова
Фото: hello
Знаменитая советская певица Алла Пугачева подписалась в Инстаграме на чтение аккаунта Алексея Навального и вычеркнула из друзей в той же социальной сети своего бывшего мужа Филиппа Киркорова.

На это обратила внимание Ксения Собчак, выступающая в «Телеграме» под псевдонимом «Кровавая барыня».

Позавчера Филипп Киркоров, тоже известный российский эстрадный певец, призвал всех обнулиться в честь «абсолютного очка» – 21.01.21.

«Прошлый год нам дал столько проблем и сложностей, что сейчас все должны быть едины с нашим Лидером», - написал певец, добавив:

«Не раскачивайте лодку, проходили-знаем… итоги таких «умников».
 
 
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На это обратила внимание Ксения Собчак, выступающая в «Телеграме» под псевдонимом «Кровавая барыня».
 
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