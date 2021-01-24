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Женщина, которую ОМОНовец ударил ногой в живот на субботней акции - в больнице без сознания
Источник материала: UDF
Кадр из видео
Накануне «Фонтанка» опубликовала видео, на котором женщина спрашивает у проходящих мимо ОМОНовцев, за что они задержали молодого человека. Один из них пинает ее в живот, женщина падает на асфальт.
После этого Маргариту Юдину госпитализировали в больницу имени Джанелидзе. У нее диагностировали сотрясение мозга от удара об асфальт.
Полиция начала проверку произошедшего.
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Полиция начала проверку произошедшего.
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