Источник материала: UDF



Кадр из видео

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Женщина, которую ОМОНовец ударил ногой в живот на субботней акции - в больнице без сознания Полиция начала проверку произошедшего.

Накануне «Фонтанка» опубликовала видео, на котором женщина спрашивает у проходящих мимо ОМОНовцев, за что они задержали молодого человека. Один из них пинает ее в живот, женщина падает на асфальт.После этогогоспитализировали в больницу имени Джанелидзе. У нее диагностировали сотрясение мозга от удара об асфальт.Полиция начала проверку произошедшего.