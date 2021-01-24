Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Под Светлогорском рыбаков атаковала стая волков Спасаться пришлось на дереве.

Ближе к полудню рыбаки заметили неподалёку волка.— Вскоре появились ещё три хищника, — вспоминает Александр. — Стая прошла в стороне и исчезла в кустарнике. Через полчаса волки вернулись, но теперь их было шесть. Расстояние до них было не более 100 метров. Один волк направился к нам, остальные стали расходиться по сторонам.Нервы у мужчин не выдержали. Александр, который в это время разговаривал по телефону с женой, попросил её связаться с МЧС. После этого друзья побежали на берег и залезли на деревья, а волки скрылись в кустарнике на противоположном берегу староречья.Информация от оперативного дежурного РОЧС поступила директору Светлогорского БООР. По его распоряжению к месту происшествия выехали три охотника. Когда они прибыли в заказник, Александр и Виталий показали им направление, куда ушли хищники. Егеря обследовали территорию и прошли по следам волков. Стая ушла в сторону Жлобинского района, преследовать её не было возможности.— У волков сейчас гон, они собираются в стаи, — говорит директор Светлогорского РГО БООР Виктор Лапей. — При встрече с хищниками ни в коем случае нельзя показывать свой страх, суетиться, убегать. Наоборот, нужно проявить агрессивность. Стать в полный рост, махать руками или палкой, кричать. Дикие животные генетически боятся людей и первыми не нападают.