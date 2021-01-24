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В Гомельском районе столкнулись Ford и ГАЗ. Один из водителей погиб на месте ДТП
Источник материала: Tut.by
В агрогородке Еремино водитель Ford Mondeo при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу и столкнулся с грузовиком ГАЗ. Он погиб на месте,
Авария произошла 22 января примерно 18.05 в агрогородке Еремино Гомельского района. 40-летний водитель Ford Mondeo, по предварительным данным, при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу и столкнулся с грузовиком ГАЗ, под управлением 23-летнего водителя.
В результате столкновения водитель автомобиля Ford Mondeo погиб на месте ДТП
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В агрогородке Еремино водитель Ford Mondeo при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу и столкнулся с грузовиком ГАЗ.
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