В Гомельском районе столкнулись Ford и ГАЗ. Один из водителей погиб на месте ДТП

Источник материала: Tut.by

В агрогородке Еремино водитель Ford Mondeo при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу и столкнулся с грузовиком ГАЗ. Он погиб на месте, сообщает пресс-служба УВД Гомельского облисполкома.



Фото: УВД Гомельского облисполкома

Авария произошла 22 января примерно 18.05 в агрогородке Еремино Гомельского района. 40-летний водитель Ford Mondeo, по предварительным данным, при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу и столкнулся с грузовиком ГАЗ, под управлением 23-летнего водителя.

В результате столкновения водитель автомобиля Ford Mondeo погиб на месте ДТП