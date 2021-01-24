ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гомельском районе столкнулись Ford и ГАЗ. Один из водителей погиб на месте ДТП

24.01.2021 10:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В агрогородке Еремино водитель Ford Mondeo при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу и столкнулся с грузовиком ГАЗ. Он погиб на месте, сообщает пресс-служба УВД Гомельского облисполкома.


Фото: УВД Гомельского облисполкома

Авария произошла 22 января примерно 18.05 в агрогородке Еремино Гомельского района. 40-летний водитель Ford Mondeo, по предварительным данным, при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу и столкнулся с грузовиком ГАЗ, под управлением 23-летнего водителя.

В результате столкновения водитель автомобиля Ford Mondeo погиб на месте ДТП

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В агрогородке Еремино водитель Ford Mondeo при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу и столкнулся с грузовиком ГАЗ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Женщины в Советской армии. 14 фотографий сильных представительниц слабого пола
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by