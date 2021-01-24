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«Лукашенко - в автозак!»: Серебрянка вышла на громкий марш
Источник материала: Хартия'97
«Лукашенко - в автозак!»: Серебрянка вышла на громкий марш
Минчане прошлись по району под революционные речевки.
Вчера вечером жители минской Серебрянки прошлись по району.
Люди скандировали лозунги: «От Хабаровска до Бреста диктатуре нету места!», «Лукашенко - в автозак!».
Видео опубликовал телеграм-канал
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Минчане прошлись по району под революционные речевки.
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