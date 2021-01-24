Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "ЯсноПонятно". Что нам дает осознание собственной смертности

В реальности довольно сложно осознать тот факт, что смерть (как и рождение) — это событие, которое обязательно состоится в жизни каждого. Почему так страшно и больно говорить о смерти? Действительно ли осознание собственной смертности — важный этап становления личности? Как бытует смерть в социальном контексте России, и что люди думают об умирании? Какие есть тенденции в осмыслении культуры погребения?

Рассказывает социолог РАНХиГС Дмитрий Рогозин. Спрашивают не без компенсаторного смеха Ваня и Лина.

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