ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Не проскочил. На видео попал момент столкновения автобуса и такси (видео)

24.01.2021 10:31 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Дело было вчера днем на пересечении улиц Матусевича и Жиновича/Лещинского в Минске. Автор видео с помощью регистратора снял момент столкновения пассажирского автобуса и автомобиля такси. Оба транспортных средства двигались на разрешающий сигнал светофора во встречном направлении.

Вот только автобус ехал прямо, а водителю такси нужно было повернуть налево. Причем непосредственно перед столкновением, пытаясь его избежать, автомобилист, кажется, уже был не прочь развернуться. Но все равно не успел.

Судя по всему, удар был небольшой силы. Информации о пострадавших нет, и даже транспортные средства получили не критические повреждения.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дело было вчера днем на пересечении улиц Матусевича и Жиновича/Лещинского в Минске. Автор видео с помощью регистратора снял момент столкновения пассажирского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Правозащитники: 23 января в Минске задержано 130 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by