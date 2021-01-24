Не проскочил. На видео попал момент столкновения автобуса и такси (видео)

Источник материала: Onliner

Дело было вчера днем на пересечении улиц Матусевича и Жиновича/Лещинского в Минске. Автор видео с помощью регистратора снял момент столкновения пассажирского автобуса и автомобиля такси. Оба транспортных средства двигались на разрешающий сигнал светофора во встречном направлении.

Вот только автобус ехал прямо, а водителю такси нужно было повернуть налево. Причем непосредственно перед столкновением, пытаясь его избежать, автомобилист, кажется, уже был не прочь развернуться. Но все равно не успел.

Судя по всему, удар был небольшой силы. Информации о пострадавших нет, и даже транспортные средства получили не критические повреждения.