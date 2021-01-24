Лукашенко, показывая на Эйсмонт: «Да, наверное, она умерла вчера»

Источник материала: Салiдарнасць

Чем объясняются странные посты в телеграм-канале «Пул первого», близком к окружению главы государства.

Считается, что «Пулом первого» руководит пресс-секретарь главы Беларуси Наталья Эйсмонт. Канал освещает деятельность Александра Лукашенко. Но в последние дни там стали появляться странные посты.

22 января на канале вышло сообщение: «Пул Первого позвонил Н. Эйсмонт. Она взяла трубку!»

23 января на канале было выложено видео с хоккейного матча с участием Лукашенко. Глава государства, фотографируясь с болельщиком, внезапно показал рукой на Эйсмонт и сказал: «Да, наверное, она умерла вчера». Стоявший рядом Дмитрий Басков рассмеялся.





Реакция Эйсмонт на слова Лукашенко. Скриншот видео «Пула первого»

Чем объясняется странный контент «Пула первого»? Дело в слухах о возможном уходе из жизни пресс-секретаря Лукашенко: накануне по неизвестной причине на странице Эйсмонт в соцсетях появился статус на «Светлая память».

В последнее время пресс-секретарь Лукашенко держалась в тени. В конце прошлого года в сети были выложены записи телефонных разговоров с голосами, похожими на голоса Натальи Эйсмонт, Дмитрия Баскова и Николая Латышенка.