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Лукашенко, показывая на Эйсмонт: «Да, наверное, она умерла вчера»
24.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Чем объясняются странные посты в телеграм-канале «Пул первого», близком к окружению главы государства.
Считается, что «Пулом первого» руководит пресс-секретарь главы Беларуси Наталья Эйсмонт. Канал освещает деятельность Александра Лукашенко. Но в последние дни там стали появляться странные посты.
22 января на канале вышло сообщение: «Пул Первого позвонил Н. Эйсмонт. Она взяла трубку!»
23 января на канале было выложено видео с
Реакция Эйсмонт на слова Лукашенко. Скриншот видео «Пула первого»
Чем объясняется странный контент «Пула первого»? Дело в слухах о возможном уходе из жизни пресс-секретаря Лукашенко: накануне по неизвестной причине на странице Эйсмонт в соцсетях появился статус на «Светлая память».
В последнее время пресс-секретарь Лукашенко держалась в тени. В конце прошлого года в сети были выложены
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Чем объясняются странные посты в телеграм-канале «Пул первого», близком к окружению главы государства.
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