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На акциях 23 января в Беларуси задержано более 150 человек

24.01.2021 10:51 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси 23 января на несанкционированных акциях протеста в поддержку голодающего блогера Игоря Лосика и других заключенных задержано более 150 участников протестов.

Такие цифры приводит телеграм-канал «Списки задержанных». На правозащитном сайте spring96.org сообщается о 131 задержанном в Минске и 20 – в регионах.

«РУВД сегодня отказалось всячески идти на контакт с волонтёрами и родственниками. Предоставлять списки отказались, принимать передачи также, в том числе гигиенические принадлежности для задержанных девушек. Дежурный отключил домофон, полностью прекратив общение с родственниками задержанных» - сообщает телеграм-канал.

В ГУВД Мингорисполкома сообщили о задержании 100 «наиболее активных лиц», в отношении которых проводится проверка «в рамках действующего законодательства». В милиции заявили, что на территории Минска «проходят кратковременные несанкционированные акции» с участием немногочисленного количества людей.

«Вдоль дорог выстраиваются цепочки людей до 30 человек, которые через несколько минут расходятся. Данные акции проводятся с целью фотографирования и размещения фотографий в различных интернет-источниках и направлены на формирование у общества масштабности протестного движения», - информирует ведомство.

Напомним, 23 января по всей Беларуси прошли акции протеста, они были наиболее многочисленными за последний месяц. В Минске была замечена спецтехника силовиков, что можно объяснить призывом в телеграм-каналах собираться в одно время для выхода на улицы.

В отличии от дней наиболее массовых акций, 23 января не закрывали станции метро и интернет работал.

БелаПАН сообщает, что в Минске прошло не менее 49 акций, фото которых было размещено в телеграм-каналах. В кадры попало 1 171 человек. Тогда как в воскресенье, 17 января, были размещены фото- и видеосвидетельства о 20 акциях с участием 336 человек, попавших в кадр; 10 января - 21 акция, 869 участников; 3 января - 29 акций, 1.015 участников.

Акции протеста прошли также в Солигорске, Лице, Жодино, Новополоцке, Дзержинске, других небольших городах страны. Акции солидарности прошли в Польше, Чехии, Италии, других странах.

В Минске возле метро Спортивная

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси 23 января на несанкционированных акциях протеста в поддержку голодающего блогера Игоря Лосика и других заключенных задержано более 150 участников...
 
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