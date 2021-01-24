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Протесты в поддержку Навального побили рекорды с развала СССР
Источник материала: АФН
Больше 3 тысяч человек задержала полиция по всей России в ходе акций протеста в поддержку Алексея Навального, который в августе был отравлен ядом из семейства «Новичок», а после возвращения в Россию - скоропалительно задержан и отправлен в СИЗО с перспективой уголовного срока на 10 и более лет.
70 миллионов просмотров, собранных на YouTube фильмом Навального о «дворце Путина», и почти 200 миллионов просмотров у призывов к митингам на Tiktok - вызвали острую реакцию власти, которая принялась удалять ролики из соцсетей и запугивать авторов-подростков обращениями в ВУЗы и звонками из военкоматов, пишет finanz.ru в обзорной статье по событиям минувшей субботы.
Но несмотря на предупреждения чиновников о недопустимости несанкционированных акций, люди вышли на улицы в 112 городах - от Владивостока и Магадана до Москвы и Санкт-Петербурга. Акции прошли даже в охваченном 50-градусными морозами Якутске и традиционно лояльном Севастополе.
«Самое важное в сегодняшнем митинге - максимально широкая география. Протесты прошли там, где они вообще никогда не проходили. Во многих городах были самые массовые выходы на улицы за последние 30 лет», - сказал The Bell политолог Александр Кынев.
Во Владивостоке на акцию пришли около 3 тысяч человек, которые перекрыли движение по центральной улице города, откуда, вставь в цепь, людей выдавил ОМОН, передает корреспондент «Коммерсанта». На акцию в Новосибирске, по оценкам «Тайга-инфо», собрались до 4 тысяч человек. На площади Ленина в центре города они пели гимн России, хлопая в ладоши и выкрикивая «Путин - вор» и «Уходи!».
До 3 тысяч человек собрались в Барнауле. В Самаре учеников 10-11 классов отказались выпускать из школы, чтобы они не пошли на митинг. В Уфе и Казани протестующим удалось дойти до зданий администраций, вход в которые был перекрыт полицией, пишет РБК.
«Это очевидный результат накопления недовольства в обществе. Тем более, большинство людей выходили не столько за Алексея Навального, сколько против глухоты и бесцеремонности властей. В этом смысле акции во многих городах напомнили протесты в Хабаровске», - говорит Кынев.
К полудню по московскому времени, по данным «ОВД-Инфо», по всей России были задержаны 219 человек. Тогда же - за два часа до старта назначенного на 14.00 митинга - первые задержания начались на Пушкинской площади в Москве.
Людей волоком тащили в автозаки, начались перебои с интернетом и мобильной связью. Через полтора часа силовики ворвались в квартиру, которую арендовал телеканал «Дождь», чтобы сверху показать число собравшихся.
МВД оценило численность митинга в 4 тысячи человек. По подсчетам Reuters, на улицы вышли 40 тысяч.
В Санкт-Петербурге протестующие прорвали оцепление на Сенатской площади и заполонили Невский проспект, перекрыв его, а затем двинулись к площади Восстания и Гостиному двору под сигналы машин, поддерживающих толпу.
В Москве силовики начали дубинками зачищать Пушкинскую площадь, в то время как громкоговорители из автозаков заверяли: «Мы делаем все, чтобы обеспечить вашу безопасность».
Корреспонденту «Новой газеты» Елизавете Кирпановой разбили голову дубинкой. В Петербурге омоновец ударил пожилую женщину ногой в живот, отчего та попала в реанимацию.
Прорвав ограждение на Пушкинской, протестующие двинулись по Цветному бульвару к Трубной площади, где в прибывших Росгвардейев полетели снежки и файеры. Оттуда оставшиеся участники митинга - около 300 человек - двинулись к изолятору «Матросская тишина», где их поджидали 8 автозаков и жесткие задержания.
К 17.00 мск число задержанных превысило 1,3 тысячи, к 22.00 перевалило за 2 тысячи, а к 23.50 достигло 3068 (в том числе более тысячи в Москве). Это рекорд за все время несогласованных акций в современной России.
Среди них 300 - несовершеннолетние, самым младшим было 9 и 12 лет, сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Дети вышли на митинг именно благодаря «предательским призывам к детям», и их задержали, чтобы передать законным представителям, объяснила она.
В Москве на несогласованной акции пострадали 39 силовиков, травмы несерьезны, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. СКР начал проверку по фактам применения насилия в отношении сотрудников полиции.
Координатор проекта «Белый счётчик» Дмитрий Нестеров сказал «Открытым медиа», что для Москвы сегодняшняя акция - рекордная по численности как минимум с 2013 года. На пике, то есть около 15 часов дня, на улицы вышли 15-20 тысяч человек.
Какой бы ни была численность и продолжительность протестных акций, Навальный останется за решеткой, сообщили Reuters два источника, близких к Кремлю.
По словам одного из них, Навальный останется в заключении, пока не пройдут запланированные на сентябрь парламентские выборы. Второй собеседник подчеркнул, что, если однажды освободить человека после протестов, «после этого все будет решаться на улице».
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Больше 3 тысяч человек задержала полиция по всей России в ходе акций протеста в поддержку Алексея Навального, который в августе был отравлен ядом из семейства...
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