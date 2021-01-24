Польша отменила обязательный карантин для въезжающих беларусов со справкой

Помимо прочего, сообщается, что граждане Беларуси имеют право въезжать на территорию Польши без ограничений, однако они обязаны пройти 10-дневный карантин. Этого можно избежать, если беларусы предоставят свидетельство о вакцинации против COVID-19 либо отрицательный результат диагностического теста на SARS-CoV-2, проведенный не позднее 48 часов.





В пресс-релизе также перечислены другие категории граждан Польши и иностранцев, которые могут избежать обязательного карантина при пересечении внешней границы ЕС. К ним относятся люди, профессия которых связана с необходимостью частого пересечения границы, студенты, спортсмены и так далее.





Напомним, Польша уходила на общенациональный карантин с 28 декабря по 17 января.