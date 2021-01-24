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Польша отменила обязательный карантин для въезжающих беларусов со справкой

24.01.2021 10:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Обязательный 10-дневный карантин для въезжающих в Польшу через внешнюю границу ЕС отменен для тех, кто предоставит справку об отрицательном тесте на SARS-CoV-2 либо вакцинировании против COVID-19.



Об этом говорится в сообщении Пограничной службы Польши, распространенном 23 января, пишет reform.by

Помимо прочего, сообщается, что граждане Беларуси имеют право въезжать на территорию Польши без ограничений, однако они обязаны пройти 10-дневный карантин. Этого можно избежать, если беларусы предоставят свидетельство о вакцинации против COVID-19 либо отрицательный результат диагностического теста на SARS-CoV-2, проведенный не позднее 48 часов.

В пресс-релизе также перечислены другие категории граждан Польши и иностранцев, которые могут избежать обязательного карантина при пересечении внешней границы ЕС. К ним относятся люди, профессия которых связана с необходимостью частого пересечения границы, студенты, спортсмены и так далее.

Напомним, Польша уходила на общенациональный карантин с 28 декабря по 17 января.
 
 
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Обязательный 10-дневный карантин для въезжающих в Польшу через внешнюю границу ЕС отменен для тех, кто предоставит справку об отрицательном тесте на SARS-CoV-2 либо...
 
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