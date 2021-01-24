Страны Балтии хотят, чтобы ЕС наказал ответственных за подавление протестов в России









"Европейская правда" . Об этом заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, сообщает





"Совместное заявление министров иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы: Мы решительно осуждаем задержание мирных демонстрантов в России. Их нужно немедленно освободить. Все мы в ЕС должны решительно принять ограничительные меры в отношении российских чиновников, ответственных за аресты", - говорится в заявлении эстонского министра в Twitter.



