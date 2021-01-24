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СМИ: На протесты в РФ вышли не менее 110 тысяч человек, задержали почти 3,3 тысячи
Источник материала: Партизан
В акциях в поддержку арестованного российского оппозиционера Алексея Навального, которые проходили по всей территории России, приняли участие от 110 тысяч до 160 тысяч человек
Об этом
Сообщается, что больше всего людей вышло на акции в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В центре Москвы вечером, по подсчетам корреспондента МБХ-медиа, находилось как минимум 10 тысяч человек. При этом Reuters ранее оценивал число собравшихся как минимум в 40 тысяч.
В Петербурге, по разным оценкам, "на прогулку" вышли от 10 тыс. до 20 тысяч человек. В Екатеринбурге корреспондент издания оценил число собравшихся в 5 тысяч человек. В штабе Навального назвали цифру в 15 тысяч.
При минимальных оценках получается как минимум 110 тыс. протестующих в РФ. "Если исходить из максимальных оценок числа участников в Москве, Петербурге и Екатеринбурге, число участников акций протеста в России превысит 160 тысяч человек", - пишет издание.
Отмечается, что тысячи людей вышли на улицы городов Дальнего Востока и Сибири. Так, во Владивостоке в акции участвовали 3500 человек, в Хабаровске — 1000, в Иркутске — 3000, в Новосибирске — 4000, в Красноярске — 2500, в Томске — 3000, в Кемерове — 1500.
В Тюмени поддержать Навального пришли 1500 человек, в Уфе — 2500, в Челябинске — 5000, в Самаре — 3000, в Архангельске — 3000. Акции прошли практически во всех городах России, в которых они были запланированы.
Меньше людей вышло на улицы Йошкар-Олы (200 человек), Махачкалы (200 человек) и Анапы (200 человек). В Геленджике, который находится рядом с "дворцом Путина", на акцию пришли также около 200 человек.
Согласно актуальным данным “ОВД-Инфо”, по всей России задержали 3296 человек, в том числе как минимум 18 журналистов. Издание также подает списки задержанных по городам.
Как сообщалось, в России в субботу, 23 января, проходят акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных, задержания были еще до начала акции. Эта акция сама массовая за последние годы.
17 января Навальный был задержан в зоне паспортного контроля международного московского аэропорта "Шереметьево". Он возвращался в РФ из Германии, где проходил лечение после отравления веществом группы "Новичок" в конце августа прошлого года в РФ.
Суд, который состоялся в ОВД в Химках, назначил ему 30 суток ареста.
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В акциях в поддержку арестованного российского оппозиционера Алексея Навального, которые проходили по всей территории России, приняли участие от 110 тысяч до 160...
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