СМИ: На протесты в РФ вышли не менее 110 тысяч человек, задержали почти 3,3 тысячи

В Петербурге, по разным оценкам, "на прогулку" вышли от 10 тыс. до 20 тысяч человек. В Екатеринбурге корреспондент издания оценил число собравшихся в 5 тысяч человек. В штабе Навального назвали цифру в 15 тысяч.

Сообщается, что больше всего людей вышло на акции в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В центре Москвы вечером, по подсчетам корреспондента МБХ-медиа, находилось как минимум 10 тысяч человек. При этом Reuters ранее оценивал число собравшихся как минимум в 40 тысяч.

Об этомМБХ-медиа на основе данных корреспондентов и собеседников в регионах.

При минимальных оценках получается как минимум 110 тыс. протестующих в РФ. "Если исходить из максимальных оценок числа участников в Москве, Петербурге и Екатеринбурге, число участников акций протеста в России превысит 160 тысяч человек", - пишет издание.





Отмечается, что тысячи людей вышли на улицы городов Дальнего Востока и Сибири. Так, во Владивостоке в акции участвовали 3500 человек, в Хабаровске — 1000, в Иркутске — 3000, в Новосибирске — 4000, в Красноярске — 2500, в Томске — 3000, в Кемерове — 1500.





В Тюмени поддержать Навального пришли 1500 человек, в Уфе — 2500, в Челябинске — 5000, в Самаре — 3000, в Архангельске — 3000. Акции прошли практически во всех городах России, в которых они были запланированы.





Меньше людей вышло на улицы Йошкар-Олы (200 человек), Махачкалы (200 человек) и Анапы (200 человек). В Геленджике, который находится рядом с "дворцом Путина", на акцию пришли также около 200 человек.





Согласно актуальным данным “ОВД-Инфо”, по всей России задержали 3296 человек, в том числе как минимум 18 журналистов. Издание также подает списки задержанных по городам.





Как сообщалось, в России в субботу, 23 января, проходят акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных, задержания были еще до начала акции. Эта акция сама массовая за последние годы.





17 января Навальный был задержан в зоне паспортного контроля международного московского аэропорта "Шереметьево". Он возвращался в РФ из Германии, где проходил лечение после отравления веществом группы "Новичок" в конце августа прошлого года в РФ.





Суд, который состоялся в ОВД в Химках, назначил ему 30 суток ареста.