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Японцы готовятся печатать олимпийские сертификаты на легендарной бумаге

24.01.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Японцы намерены в 2021 году жить полной жизнью. Они уже начали производить бумагу для олимпийских сертификатов. Причем, за дело взялись производители традиционной японской бумаги – васи. Той самой, которую иногда ошибочно называют "рисовой".

© RUPTLY
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В 2014 году васи стала одним из объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Материал тонкий, но настолько прочный, что порвать такую бумагу руками практически невозможно.

Производство трудоемкое, и молодые люди не всегда охотно берутся за дело. В поселке Дайго, где занимаются производством Васи, средний возраст занятых в этом деле людей – семьдесят лет.

Бумага, которую они создают, не только прочная, но еще и очень долговечная. Так что сертификаты, если их все же вручат победителям, могли бы храниться многие годы.

Олимпиада в Токио должна была пройти год назад, но из-за пандемии сроки проведения сместили. Так что японцы ждут спортсменов этим летом, хоть до сих пор неясно, состоятся ли Игры.

 
 
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В поселке Дайго начали производить бумагу васи для печати сертификатов. Это та самая бумага, которую иногда ошибочно называют "рисовой". Мы не знаем, пройдут ли Игры...
 
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