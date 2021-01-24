Источник материала: Хартия'97

Женщина, которую ОМОН ударил ногой в живот на акции в Петербурге, находится в реанимации без сознания 3 24.01.2021, 11:06

Ночью 54-летней россиянке стало хуже.

54-летняя жительница Санкт-Петербурга Маргарита Юдина, которую сотрудник ОМОНа ударил ногой в живот, находится в реанимации в бессознательном состоянии, сообщает Baza .

По информации издания, ночью женщине стало хуже.

Как отмечает издание, сотрудник ОМОНа, который нанес ей травму, пока не найден.

Накануне «Фонтанка» опубликовала видео, на котором женщина спрашивает у проходящих мимо ОМОНовцев, за что они задержали молодого человека. Судя по опубликованному ранее видео, на площади Восстания сотрудник ОМОНа, задержавший участника акции, ударил подошедшую к нему Маргариту ногой в живот, от чего та отлетела от него на метр и упала на спину. Женщина подошла к нему с вопросом: «Зачем вы его схватили, ребята?».

После этого Маргариту Юдину госпитализировали в больницу имени Джанелидзе. У нее диагностировали сотрясение мозга от удара об асфальт.

Полиция начала проверку произошедшего.

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