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Женщина, которую ОМОН ударил ногой в живот на акции в Петербурге, находится в реанимации без сознания

24.01.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Женщина, которую ОМОН ударил ногой в живот на акции в Петербурге, находится в реанимации без сознания

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  • 24.01.2021, 11:06
Женщина, которую ОМОН ударил ногой в живот на акции в Петербурге, находится в реанимации без сознания

Ночью 54-летней россиянке стало хуже.

54-летняя жительница Санкт-Петербурга Маргарита Юдина, которую сотрудник ОМОНа ударил ногой в живот, находится в реанимации в бессознательном состоянии, сообщает Baza.

По информации издания, ночью женщине стало хуже.

Как отмечает издание, сотрудник ОМОНа, который нанес ей травму, пока не найден.

Накануне «Фонтанка» опубликовала видео, на котором женщина спрашивает у проходящих мимо ОМОНовцев, за что они задержали молодого человека. Судя по опубликованному ранее видео, на площади Восстания сотрудник ОМОНа, задержавший участника акции, ударил подошедшую к нему Маргариту ногой в живот, от чего та отлетела от него на метр и упала на спину. Женщина подошла к нему с вопросом: «Зачем вы его схватили, ребята?».

После этого Маргариту Юдину госпитализировали в больницу имени Джанелидзе. У нее диагностировали сотрясение мозга от удара об асфальт.

Полиция начала проверку произошедшего.

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