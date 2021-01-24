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Белорусы проявляют чудеса солидарности

24.01.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусы проявляют чудеса солидарности

  • 24.01.2021, 10:58
Белорусы проявляют чудеса солидарности

Потрясающие кадры со всего мира.

Вчера белорусы выходили на акции протеста во всем мире, проявляю небывалую солидарность как с героями нашей революции, так и с участниками российских протестов, сообщает телеграм-канал nexta_tv.

В родном городе Игоря Лосика Барановичах прошла акция в его поддержку. В Гомеле район Новобелица поддержал местного правозащитника Леонида Судаленко, который проходит по «политическому» делу и тоже находится в СИЗО. В поддержку политзаключенных вышли также смелые жители Витебска.

В Новополоцке передали привет россиянам, которые сегодня сражаются за свободу в своей стране: «Вставай, Русь, тебя поддержит Беларусь!». Жители Ольшанки также выразили поддержку Алексею Навальному.

В Москве прошла сегодня еще одна акция — напротив посольства Беларуси. Одесситы также выстроились в цепь солидарности с Беларусью и потребовали освободить Игоря Лосика и всех остальных белорусских политзаключенных. В Париже в акции солидарности приняли участие белорусы, россияне и украинцы. Акция проходила в поддержку Алексея Навального и Игоря Лосика.

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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