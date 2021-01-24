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«Жаворонки» с самого утра вышли на протестный марш в Новинках
Источник материала: Хартия'97
«Жаворонки» с самого утра вышли на протестный марш в Новинках
Над колонной звучало раскатистое «Жыве Беларусь!».
Этим утром в Новинках прошел локальный марш жаворонков с раскатистым «Жыве Беларусь!», сообщает телеграм-канал
Хорошее начало воскресенья.
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Над колонной звучало раскатистое «Жыве Беларусь!».
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