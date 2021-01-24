Источник материала: Хартия'97

Медики выяснили, может ли витамин D защитить от COVID-19 24.01.2021, 10:36

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Открытое письмо опубликовали 73 французских эксперта.

Что, если витамин D может предотвратить заражение сovid-19 и развитие тяжелой формы заболевания? Опубликованное 8 января в «La Revue du Practitionien» открытое письмо, подписанное 73 экспертами и шестью французскими научными сообществами, предлагает терапевтам прописывать витамин D инфицированным людям и населению в целом, пишет Le Figaro .

Выдвинутая идея не нова. Этой зимой в Великобритании началась кампания по бесплатному распространению добавок витамина D среди 2 миллионов пожилых и уязвимых людей в надежде снизить риск развития тяжелой формы сovid-19. В ноябре правительство объяснило свое решение «потенциальным положительным эффектом витамина D» против сovid-19. 20% британцев, особенно пожилые люди, люди с избыточным весом и чернокожие, испытывают дефицит этого витамина. Есть ли научное обоснование положительного эффекта витамина D в борьбе с сovid-19?

Вырабатываемый кожей после пребывания на солнце витамин D (который на самом деле является гормоном) также присутствует в жирной рыбе, яичных желтках и некоторых грибах. Он также присутствует в обогащенных продуктах питания и в виде лекарства. Витамин D необходим для роста и минерализации костей: его серьезный дефицит может привести к рахиту у детей и остеомаляции у взрослых. Он участвует во многих физиологических процессах, играя большую роль в иммунном процессе.

В последние месяцы в нескольких научных исследованиях сообщалось о большом количестве пациентов с дефицитом витамина D среди людей, госпитализированных с сovid-19. Исследование, опубликованное 3 сентября в журнале «Jama», показало, что риск получения положительного результата теста на сovid-19 выше у людей с дефицитом витамина D. Наконец, перекрестный анализ данных, проведенный в Европе, показал, что смертность от сovid-19 в значительной степени связана с уровнем витамина D среди населения. При этом в странах с самыми низкими показателями наблюдается большее количество заражений и летальных исходов.

Причина или следствие?

«Кроме того, чернокожие люди и представители этнических меньшинств, которые с большей вероятностью страдают дефицитом витамина D из-за более темного оттенка кожи, по всей видимости, больше заражаются сovid-19, чем белые», — писал в мае научный журнал «The Lancet». Все эти факторы заставляют некоторых ученых думать, что витамин D может защитить от сovid-19, а также от тяжелых форм заболевания.

Однако профессор Филипп Отье из университета Стратклайда призывает «опасаться обратной причинно-следственной связи». «Теперь мы знаем, что концентрация витамина D в крови резко снижается при воспалительном процессе, будь он острый (как при сovid-19) или хронический. Но вопрос о том, являются ли эти низкие показатели причиной или следствием заболевания, так и не выяснен после трех десятилетий активных исследований» — объясняет он. Ученый склоняется ко второй гипотезе.

В качестве доказательства он приводит многочисленные клинические исследования применения витамина D в различных областях в качестве лечения или средства профилактики. Они почти никогда не приводили к положительным выводам. Единственное исключение — метаанализ 25 научных исследований, проведенных в 2017 году, который показал, что употребление витамина D снижает риск респираторных инфекций, особенно у людей с его дефицитом.

В июне Национальный институт здравоохранения Великобритании решил не рекомендовать употребление витамина D для профилактики или лечения сovid-19 из-за недостаточных доказательств его эффективности. Свое мнение он подтвердил в сентябре. «Как и в случае с любым другим лекарством, только выборочные клинические исследования (с группой плацебо) могут дать четкий ответ на вопрос о влиянии витамина D на сovid-19. На данный момент это не так», — резюмирует профессор Оливье Лами, глава терапевтического отделения в Университетской больнице Лозанны.

Клинические исследования должны стартовать в больнице в Осло. Они определить, может ли жир печени трески (богатый витамином D) оказывать защитное действие. В исследовании примут участие 70 000человек. «В лучшем случае дефицит витамина D будет лишь одним из многих факторов, влияющих на соvid-19. Но есть веские основания полагать, что витамин D будучи недорогим и хорошо переносимым препаратом, может иметь положительный эффект», — отмечает специалист Адриан Мартино из Лондонского университета Королевы Марии.

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