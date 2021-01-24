ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

По БТ промелькнула информация о социальном портрете протестующих. Это вовсе не наркоманы и проститутки

24.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Как милицейская сводка не совпала с заявлениями Лукашенко.

По БТ промелькнула информация о социальном портрете протестующих. Это вовсе не наркоманы и проститутки

На телеканале Беларусь 1 в репортаже о социальном портрете протестующих в кадр попала некая милицейская база данных.

Согласно ей с 10 по 18 декабря прошлого года были задержаны 518 человек. Все задержанные поделены на категории. Так среди них 198 женщин и 320 мужчин.

Также правоохранители задержали 11 несовершеннолетних, 26 студентов и 115 пенсионеров.

Интересно, что безработных в числе задержанных — 103 человека, а работающих — 274. При этом среди них 30 сотрудников госорганизаций и 70 — коммерческих организаций.

Отдельно также милиция ведет подсчет сотрудников IT-сферы, предпринимателей и журналистов. В ту неделю было 40 айтишников, 37 ИП и 4 представителя СМИ.

Троих задержали во время освещения воскресной акции протестов 13 декабря: корреспондента «Белсата» Станислава Ивашкевича и редактора Onliner Николая Градюшко, фотографа Геннадия Вератинского.

Примечательно, что Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что большинство среди протестующих — безработные и ведущие асоциальный образ жизни.

Буквально накануне обозначенной недели в декабре он еще раз потребовал заставить работать всех «болтающихся тунеядцев», которые, по его словам и есть «протестуны».

Больше 150 человек задержаны во время акций, которые ГУВД Минска назвало немногочисленными

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларуская фэдэрацыя сучаснага пяціборства распавяла пра ўрон ад пераносу чэмпіянату сьвету зь Менску
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by