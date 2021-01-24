По БТ промелькнула информация о социальном портрете протестующих. Это вовсе не наркоманы и проститутки

Источник материала: Салiдарнасць

Как милицейская сводка не совпала с заявлениями Лукашенко.





На телеканале Беларусь 1 в репортаже о социальном портрете протестующих в кадр попала некая милицейская база данных.

Согласно ей с 10 по 18 декабря прошлого года были задержаны 518 человек. Все задержанные поделены на категории. Так среди них 198 женщин и 320 мужчин.

Также правоохранители задержали 11 несовершеннолетних, 26 студентов и 115 пенсионеров.

Интересно, что безработных в числе задержанных — 103 человека, а работающих — 274. При этом среди них 30 сотрудников госорганизаций и 70 — коммерческих организаций.

Отдельно также милиция ведет подсчет сотрудников IT-сферы, предпринимателей и журналистов. В ту неделю было 40 айтишников, 37 ИП и 4 представителя СМИ.

Троих задержали во время освещения воскресной акции протестов 13 декабря: корреспондента «Белсата» Станислава Ивашкевича и редактора Onliner Николая Градюшко, фотографа Геннадия Вератинского.

Примечательно, что Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что большинство среди протестующих — безработные и ведущие асоциальный образ жизни.

Буквально накануне обозначенной недели в декабре он еще раз потребовал заставить работать всех «болтающихся тунеядцев», которые, по его словам и есть «протестуны».

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