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Журналист Юрий Дешук освобожден из ИВС
Источник материала: Партизан
Журналист Юрий Дешук освобожден после 72 часов содержания в изоляторе. Об этом
Дешука задержали 20 января. Его родственники предполагают, что задержание может быть связано с уголовным делом, возбужденным после вынесения приговора активисту Витольду Ашурку (он получил 5 лет колонии). После объявления приговора люди начали скандировать в судебном зале «Ганьба» и «Верым, можам, пераможам», пишет
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Журналист Юрий Дешук освобожден после 72 часов содержания в изоляторе. Об этом сообщается на странице «Руху «За Свабоду» в Facebook. Он остается подозреваемым по...
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