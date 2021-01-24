ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Журналист Юрий Дешук освобожден из ИВС

24.01.2021 11:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Журналист Юрий Дешук освобожден после 72 часов содержания в изоляторе. Об этом сообщается на странице «Руху «За Свабоду» в Facebook. Он остается подозреваемым по уголовному делу о злостном хулиганстве (ч. 2 ст. 339 УК).



Дешука задержали 20 января. Его родственники предполагают, что задержание может быть связано с уголовным делом, возбужденным после вынесения приговора активисту Витольду Ашурку (он получил 5 лет колонии). После объявления приговора люди начали скандировать в судебном зале «Ганьба» и «Верым, можам, пераможам», пишет reform.by
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист Юрий Дешук освобожден после 72 часов содержания в изоляторе. Об этом сообщается на странице «Руху «За Свабоду» в Facebook. Он остается подозреваемым по...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Путина начнут расти усы Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by