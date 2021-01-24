Журналист Юрий Дешук освобожден из ИВС

Дешука задержали 20 января. Его родственники предполагают, что задержание может быть связано с уголовным делом, возбужденным после вынесения приговора активисту Витольду Ашурку (он получил 5 лет колонии). После объявления приговора люди начали скандировать в судебном зале «Ганьба» и «Верым, можам, пераможам», пишет