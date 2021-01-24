Не получилось отдохнуть? Смотрите, как отдыхают фламинго!

Источник материала: Sputnik Беларусь

Cтая розовых фламинго временно обосновалась в лагуне Чакалбурну в турецком Измире. На кадрах видно, как птицы отдыхают, плещутся на поверхности воды.

Этот водоем надежно защищен от ветра, так что птицы могут рассчитывать на спокойное времяпрепровождение. За это они особенно любят лагуну в холодное время года. Причем место привлекает не только фламинго, но и другие виды птиц.

Фламинго очень любят Измир. Неподалеку от лагуны здесь находится национальный парк с многообещающим для пернатых названием – "Птичий рай". Он расположен в дельте реки Гедиз. Фламинго понравилось здешнее мелководье.

А местные жители и туристы могут наслаждаться необыкновенными видами. Смотрите, как отдыхают птицы в турецком заливе, и пусть эти кадры вдохновят вас на мечты об отпуске.