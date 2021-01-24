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Не получилось отдохнуть? Смотрите, как отдыхают фламинго!

24.01.2021 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Cтая розовых фламинго временно обосновалась в лагуне Чакалбурну в турецком Измире. На кадрах видно, как птицы отдыхают, плещутся на поверхности воды.

© Sputnik
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Этот водоем надежно защищен от ветра, так что птицы могут рассчитывать на спокойное времяпрепровождение. За это они особенно любят лагуну в холодное время года. Причем место привлекает не только фламинго, но и другие виды птиц.

Фламинго очень любят Измир. Неподалеку от лагуны здесь находится национальный парк с многообещающим для пернатых названием – "Птичий рай". Он расположен в дельте реки Гедиз. Фламинго понравилось здешнее мелководье.

А местные жители и туристы могут наслаждаться необыкновенными видами. Смотрите, как отдыхают птицы в турецком заливе, и пусть эти кадры вдохновят вас на мечты об отпуске.

 

 
 
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Даже если вы не побывали в этом году в Турции, эта стая отдыхающих в Измире фламинго вызовет только прилив умиления – и никакого чувства зависти. Смотрите сами.
 
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